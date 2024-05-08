Источник: Шахтер купил вратаря олимпийской сборной Украины. Известна сумма

Украинский вратарь «Колоса» Кирилл Фесюн покинет команду летом. Фесюн защищает цвета и олимпийской сборной Украины по футболу, которая летом сыграет на Олимпиаде в Париже.

По информации украинского журналиста Виктора Вацка, «Шахтер» уже договорился о трансфере футболиста с «Колосом». Сумма трансфера составила около трех миллионов евро. Этот переход уже давно обсуждается и оба клуба пришли к согласию относительно суммы сделки. Часть вырученных средств от трансфера Фесюна будет направлена на укрепление состава «Колоса» перед следующим сезоном.

В сезоне 2023/24 Кирилл Фесюн провел 26 матчей в чемпионате Украины по футболу, пропустив 24 гола. В 12 поединках голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».