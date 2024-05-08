Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Шахтер купил вратаря олимпийской сборной Украины. Известна сумма
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 09:39 |
2844
2

Источник: Шахтер купил вратаря олимпийской сборной Украины. Известна сумма

Кирилл Фесюн покинет «Колос»

08 мая 2024, 09:39 |
2844
2
Источник: Шахтер купил вратаря олимпийской сборной Украины. Известна сумма
ФК Колос Ковалевка. Кирилл Фесюн

Украинский вратарь «Колоса» Кирилл Фесюн покинет команду летом. Фесюн защищает цвета и олимпийской сборной Украины по футболу, которая летом сыграет на Олимпиаде в Париже.

По информации украинского журналиста Виктора Вацка, «Шахтер» уже договорился о трансфере футболиста с «Колосом». Сумма трансфера составила около трех миллионов евро. Этот переход уже давно обсуждается и оба клуба пришли к согласию относительно суммы сделки. Часть вырученных средств от трансфера Фесюна будет направлена на укрепление состава «Колоса» перед следующим сезоном.

В сезоне 2023/24 Кирилл Фесюн провел 26 матчей в чемпионате Украины по футболу, пропустив 24 гола. В 12 поединках голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».

По теме:
МАХАНЬКОВ: «Ребров – лучший тренер Украины после Лобановского»
Юрий ГУРА: «Инфраструктура Шерифа – космос. Как у Шахтера или Динамо»
Стало известно, сколько Лаутаро Мартинес хочет получать по новому контракту
Кирилл Фесюн трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ Колос Ковалевка Виктор Вацко
Дмитро Олійник Источник: Вацко Live
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Бокс | 07 мая 2024, 11:58 0
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика

Британец оценил прогресс украинского чемпиона

ФОТО. Перес встретился с Луниным перед сверхважным матчем с Баварией в ЛЧ
Футбол | 08 мая 2024, 08:49 0
ФОТО. Перес встретился с Луниным перед сверхважным матчем с Баварией в ЛЧ
ФОТО. Перес встретился с Луниным перед сверхважным матчем с Баварией в ЛЧ

Матч между «Реалом» и мюнхенцами состоится 8 мая в 22:00

На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
Футбол | 07.05.2024, 22:45
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
Футбол | 07.05.2024, 18:48
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
Не €150 млн. Известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова летом
Футбол | 08.05.2024, 06:09
Не €150 млн. Известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова летом
Не €150 млн. Известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова летом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
хорошее приобретение
Ответить
0
Alexander Киев
Той випадок, коли дійсно в плюсі і сам гравець і клуб. Для Колоса то гарні кошти, для гравця - єврокубки, чемпіонство, само собою $.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
07.05.2024, 07:20 34
Футбол
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
06.05.2024, 23:25 6
Футбол
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
07.05.2024, 14:16 38
Футбол
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
06.05.2024, 20:36 10
Бокс
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
07.05.2024, 12:30 5
Хоккей
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
06.05.2024, 23:14 2
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
08.05.2024, 03:10
Бокс
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
07.05.2024, 06:23 2
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем