Источник: Шахтер купил вратаря олимпийской сборной Украины. Известна сумма
Кирилл Фесюн покинет «Колос»
Украинский вратарь «Колоса» Кирилл Фесюн покинет команду летом. Фесюн защищает цвета и олимпийской сборной Украины по футболу, которая летом сыграет на Олимпиаде в Париже.
По информации украинского журналиста Виктора Вацка, «Шахтер» уже договорился о трансфере футболиста с «Колосом». Сумма трансфера составила около трех миллионов евро. Этот переход уже давно обсуждается и оба клуба пришли к согласию относительно суммы сделки. Часть вырученных средств от трансфера Фесюна будет направлена на укрепление состава «Колоса» перед следующим сезоном.
В сезоне 2023/24 Кирилл Фесюн провел 26 матчей в чемпионате Украины по футболу, пропустив 24 гола. В 12 поединках голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».
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