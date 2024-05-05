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  4. Спортдир Колоса: «У Фесюна есть предложения из топ-чемпионатов»
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 13:47 |
236
0

Спортдир Колоса: «У Фесюна есть предложения из топ-чемпионатов»

Виталий Лисицкий – о будущем Кирилла Фесюна

05 мая 2024, 13:47 |
236
0
Спортдир Колоса: «У Фесюна есть предложения из топ-чемпионатов»
ФК Колос. Кирилл Фесюн

Спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий рассказал о ситуации вокруг голкипера команды Кирилла Фесюна, который может перейти в «Шахтер»:

– Много слухов вокруг вашего молодого вратаря Фесюна, которого активно сватают в «Шахтер». Кирилл проводит свои последние матчи за «Колос»?
– Кирилл имеет предложения здесь и за рубежом. Окончательно все станет известно после окончания сезона. Чуть больше месяца подождать.

– В Европе кто проявляет к нему интерес? Топ-лиги, второй элешон?
– Кирилл сейчас является игроком «Колоса», но у него есть предложения из топ-чемпионатов.

– Фесюн – основной кандидат в «Колосе» на то, чтобы получить приглашение в национальную сборную Украины?
– На сегодняшний день – да.

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Олег Дидух Источник: Украинский футбол
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