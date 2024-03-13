Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ

Донецкий «Шахтер» договорился о трансфере украинского вратаря ковалевского «Колоса» Кирилла Фесюна, сообщает журналист Владимир Зверов.

По информации источника, 21-летний футболист уже прошел медосмотр для «горняков». Сумма трансфера игрока составит 3 миллиона евро. Именно эта цифра прописана в контракте Фесюна в качестве клаусулы.

Этот сезон голкипер молодежной сборной Украины закончит в «Колосе», а уже летом «Шахтер» официально объявит о его переходе.

Отмечается, что на решительные действия «Шахтера» повлияла информация об интересе к Кириллу со стороны английских и немецких клубов.

В сезоне 2023/24 Кирилл Фесюн провел 19 матчей в УПЛ, пропустив 14 голов. В 10 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими», что является лучшим показателем в этом розыгрыше чемпионата Украины.