Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Кирилл Фесюн летом присоединится к «горнякам»
Донецкий «Шахтер» договорился о трансфере украинского вратаря ковалевского «Колоса» Кирилла Фесюна, сообщает журналист Владимир Зверов.
По информации источника, 21-летний футболист уже прошел медосмотр для «горняков». Сумма трансфера игрока составит 3 миллиона евро. Именно эта цифра прописана в контракте Фесюна в качестве клаусулы.
Этот сезон голкипер молодежной сборной Украины закончит в «Колосе», а уже летом «Шахтер» официально объявит о его переходе.
Отмечается, что на решительные действия «Шахтера» повлияла информация об интересе к Кириллу со стороны английских и немецких клубов.
В сезоне 2023/24 Кирилл Фесюн провел 19 матчей в УПЛ, пропустив 14 голов. В 10 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими», что является лучшим показателем в этом розыгрыше чемпионата Украины.
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