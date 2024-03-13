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  4. Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 10:32 |
3705
14

Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ

Кирилл Фесюн летом присоединится к «горнякам»

13 марта 2024, 10:32 |
3705
14
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
ФК Колос. Кирилл Фесюн

Донецкий «Шахтер» договорился о трансфере украинского вратаря ковалевского «Колоса» Кирилла Фесюна, сообщает журналист Владимир Зверов.

По информации источника, 21-летний футболист уже прошел медосмотр для «горняков». Сумма трансфера игрока составит 3 миллиона евро. Именно эта цифра прописана в контракте Фесюна в качестве клаусулы.

Этот сезон голкипер молодежной сборной Украины закончит в «Колосе», а уже летом «Шахтер» официально объявит о его переходе.

Отмечается, что на решительные действия «Шахтера» повлияла информация об интересе к Кириллу со стороны английских и немецких клубов.

В сезоне 2023/24 Кирилл Фесюн провел 19 матчей в УПЛ, пропустив 14 голов. В 10 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими», что является лучшим показателем в этом розыгрыше чемпионата Украины.

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Кирилл Фесюн Шахтер Донецк Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ Владимир Зверов
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 14
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AK.228
Розумне рішення👍👍👍
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+2
Лига конференций без динамо
Для чемпиона только лучшие украинские игроки 
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+2
Fant24
Сын суркиса по лучше будет да и зачем  всех скупают лучше  Динамо его  подписало
Да и почему сын Суркиса не идет на фронт и не защищает наворованные богатства семьи ? Кому ж как не ему служить ?
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0
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ViAn
По грошам хлопець точно виграє. Але ж є Баглай. Він вважається головним талнтом академії. А шахта підсилює доволі слабку позицію. Все ж Різник - далеко не Трубін чи Пятов. Буде боротьба між Фесюном і Різником. Не впевнений, що тут все так однозначно передбачливо.
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0
Умник
Ризнык все?
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0
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Лига Конференций Без Динамо
Правильно, уничтожьте карьеру очередного вратаря   
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0
Flying Cat
За українською фонетичною традицією, в іншомовних коренях, присутній в них звук "ф", змінювали на "п". 
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-1
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Max-Morlock
Ещё Дмитрий Ледвий хочет из Руха в Шахтёр.  Надо брать.
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-2
orly7605
Сумасшедший се/кс несколько часов подряд, сильная эрекция, яркие оргазмы, много спермы и повышенный тестостерон и безопасно в любом возрасте! Не упустите свой шанс сделать свой се/кс незабываемым!--- https://use.my/eralis
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-4
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