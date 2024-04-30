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  4. Евгений ПАВЛЮК: «Может быть, не подходил под футбол Ротаня»
Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 06:08 | Обновлено 30 апреля 2024, 06:19
197
0

Евгений ПАВЛЮК: «Может быть, не подходил под футбол Ротаня»

Футболист «Ворсклы» оценил свою игру за молодежную сборную Украины

30 апреля 2024, 06:08 | Обновлено 30 апреля 2024, 06:19
197
0
Евгений ПАВЛЮК: «Может быть, не подходил под футбол Ротаня»
УПЛ. Евгений Павлюк (слева)

Защитник полтавской «Ворсклы» и молодежной сборной Украины Евгений Павлюк рассказал о своей игре в команде Унаи Мельгосы и сделал предположение, почему его не вызвал Руслан Ротань.

– Вас начали регулярно приглашать в молодежную сборную Украины именно во времена Унаи Мельгосы. Не было ли шансов пробиться у Руслана Ротаня?

– Я не знаю. Достаточно мало шансов попасть в ту команду, где в центре поля играли Бондаренко, Крыськив, Судаков, а в обороне плеяда Забарного, Таловерова. Может быть, не подходил под футбол Ротаня.

– Унаи Мельгоса несколько раз вас вызывал, но в официальных матчах вы играли немного. Каким аспектам игры уделяет внимание новый штаб молодежки?

– В Унае все должно работать, как часы. Каждый знает, что делать, где находиться. За 10 дней у нас было время что-то наиграть, поэтому больше рабочей тактики. Команда сильно производит отбор на Евро-2025. Командировки в сборную придают мне уверенности. Приятно находиться рядом с лучшими игроками своего возраста – сказал Павлюк.

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Евгений Павлюк Руслан Ротань Унаи Мельгоса Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21
Сергей Рипьюк Источник: Украинский футбол
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