Евгений ПАВЛЮК: «Может быть, не подходил под футбол Ротаня»

Защитник полтавской «Ворсклы» и молодежной сборной Украины Евгений Павлюк рассказал о своей игре в команде Унаи Мельгосы и сделал предположение, почему его не вызвал Руслан Ротань.

– Вас начали регулярно приглашать в молодежную сборную Украины именно во времена Унаи Мельгосы. Не было ли шансов пробиться у Руслана Ротаня?

– Я не знаю. Достаточно мало шансов попасть в ту команду, где в центре поля играли Бондаренко, Крыськив, Судаков, а в обороне плеяда Забарного, Таловерова. Может быть, не подходил под футбол Ротаня.

– Унаи Мельгоса несколько раз вас вызывал, но в официальных матчах вы играли немного. Каким аспектам игры уделяет внимание новый штаб молодежки?

– В Унае все должно работать, как часы. Каждый знает, что делать, где находиться. За 10 дней у нас было время что-то наиграть, поэтому больше рабочей тактики. Команда сильно производит отбор на Евро-2025. Командировки в сборную придают мне уверенности. Приятно находиться рядом с лучшими игроками своего возраста – сказал Павлюк.