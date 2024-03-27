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  4. Ротань требует от клубов ответ по поводу допуска игроков на Олимпиаду
Молодежные турниры
27 марта 2024, 16:29 |
1397
1

Ротань требует от клубов ответ по поводу допуска игроков на Олимпиаду

Команда начала подготовку к Олимпиаде

27 марта 2024, 16:29 |
1397
1
Ротань требует от клубов ответ по поводу допуска игроков на Олимпиаду
УАФ. Руслан Ротань

Наставник олимпийской сборной Украины Руслан Ротань оценил поражение в контрольном матче против Японии U-23, а также еще раз подчеркнул, что украинским клубам уже сейчас нужно определиться с тем, отпустят ли они игроков на Олимпиаду.

Олимпийский футбольный турнир не входит в календарь ФИФА, поэтому у клубов есть возможность не отпустить игроков.

«Мы провели очень полезный спарринг против сильного соперника. Благодарим японцев за теплый прием и за эту игру. Конечно, мы прекрасно понимали, что нас ждет длительный перелет, пересадки, ожидания, смена часовых поясов. Может, именно поэтому нас, по сути, хватило только на тайм. В матче с таким соперником этого мало. Сборная Японии очень организованная, дисциплинированная и тактически вышколенная команда. Я считаю их одними из фаворитов Кубка Азии (U-23)».

«Это было только начало нашей подготовки к Олимпиаде. Результат нас, конечно, огорчает, но этот матч принесет нам пользу. Сегодня главная задача — услышать от клубов четкие ответы на вопросы того, отпустят ли они игроков на Олимпийские игры. Будем вести с ними активный диалог», – сказал Ротань.

Украина сыграет в группе с Аргентиной, Марокко и одной из азиатских команд.

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Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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Burevestnik
ну а він думав, шо так все просто?
у деяких клубах, в тому числі зарубіжних, зовсім інші задачі,
а Олімпіада не в розкладі у Фіфи і Уєфи.
в цьому питанні УАФ з Шевченком також не допоможуть
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