20-й тур
Десна
3:0
Мариуполь
'79

Десна – Мариуполь – 3:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура чемпионата Украины

  • 29.02.2020 13:58
  • 7282 просмотра
  • 32 комментария
Десна – Мариуполь – 3:0. LIVE

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Десна» – «Мариуполь» – 3:0

 Тотовицкий (12; 21), Филиппов (58, с пенальти).

 Чоботенко (5), Дава (19), Игнатенко (53), Муравский (57).

«Десна»: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой — Арвеладзе — Калитвинцев, Тотовицкий, Домбровский, Кузык (Картушов, 69) — Филиппов.
Запасные: Литовка, Ермаков, Картушов, Хлебас, Гуцуляк, Конопля, Будковский.

«Мариуполь»: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Дава (Муравский, 46), Тищенко (Топалов, 65) — Федорчук, Игнатенко — Мишнев, Горбунов — Чурко, Фомин (Кулаков, 76).
Запасные: Поспелов, Кулаков, Полегенько, Топалов, Корниенко, Муравский, Кащук.
     
Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

78 мин. На данный момент владение мячом - 54:46% в пользу Десны. По ударам в створ - 6:0.

 76 мин. Кулаков меняет Фомина.

74 мин. Хозяева разыграли угловой слева.

71 мин. Филиппов также пробил несильно из пределов штрафной - кипер уверенно поймал мяч.

70 мин. Игнатенко нанес дальний удар - слабо и неточно.

 69 мин. Вместо Кузыка вышел Картушов.

67 мин. Ухххххх! Чурко со штрафного справа нанес обводящий удар - рядом с дальней девяткой!

66 мин. Мостовой сбил Кирюханцева у самой линии штрафной. Игроку гостей оказывают помощь.

 65 мин. Топалов вышео на поле вместо Тищенко.

64 мин. Хозяева продолжают владеть инициативой, контролируя мяч.

62 мин. Угловой Мариуполя справа - мяч выбит.

59 мин. Калитвинцев подал угловой справа - Гитченко сфолил в чужой штрафной.

 58 мин. ГОООООООЛ! Филиппов пробил в левый от себя угол, вратарь не угадал!

 57 мин. ПЕНАЛЬТИ! Филиппов по центру ворвался в штрафную, и его сбил Муравский!

55 мин. Мостовой неплохо пробил с ходу - рядом с дальней штангой!

 53 мин. Игнатенко в середине поля скосил убегавшего Кузыка.

51 мин. Гости подали угловой слева, но в итоге сфолили в чужой штрафной.

50 мин. Хозяева разыграли угловой слева.

48 мин. Кузык от линии штрафной решился на удар - выше ворот!

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

 46 мин. Вместо Давы продолжит игру Муравский.

45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Чурко неожиданно пробил из пределов штрафной - мимо дальнего угла!

44 мин. Владение мячом - 54:46% в пользу Десны. По ударам в створ - 4:0.

42 мин. Десна отошла в оборону. Гости атакуют, но без особого успеха.

39 мин. Кузык подал угловой слева - мяч выбит. А затем Филиппов оказался в офсайде.

39 мин. Угловой хозяев справа - Дава выбил мяч головой.

38 мин. Филиппов пробил из полукружия штрафной - рикошет и угловой.

37 мин. Много мелких фолов, арбитр то и дело останавливает игру.

34 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля, без моментов.

31 мин. Угловой Десны слева - мяч выбит.

30 мин. Момент! Калитвинцев справа ворвался в штрафную и пробил в дальний угол - вратарь отбил мяч перед собой, защитник разрядил обстановку!

28 мин. Мариуполь подал угловой справа - мяч выбит.

26  мин. Уххххх! Калитвинцев в касание выстрелил из-за пределов штрафной - вратарь поймал мяч!

24 мин. Гости перехватили инициативу, но опасных моментов создать не могут.

 21 мин. ГОООООООЛ! Очередной угловой Десны слева, Дава головой отправил мяч на дальний угол вратарской, но там Тотовицкий в падении "рыбкой" головой пробил мимо голкипера!

21 мин. Опасно! Калитвинцев перехватил мяч и пробил в дальний угол - кипер тянет!

 19 мин. Дава сфолил, а затем помешал хозяевам быстро разыграть штрафной.

18 мин. Еще один угловой Мариуполя слева завершился навесом за ворота.

17 мин. Угловой гостей слева, Дава пробил головой - мимо дальней штанги.

15 мин. Тотовицкому оказывают помощь: в середине поля под него подкатился Дава.

 12 мин. ГОООООООЛ! После углового слева в исполнении Кузыка Тотовицкий выиграл второй этаж и головой пробил под ближнюю штангу!

12 мин. Теперь хозяева подали корнер слева: скидка головой - за ворота.

11 мин. Угловой Десны справа: несколько ударов подряд блокируют защитники!

10 мин. Два кряду угловых Мариуполя справа. После первого был нанесен удар, который заблокировал защитник. Во время второго кто-то из гостей сфолил в чужой штрафной.

7 мин. Угловой хозяев слева - и снова вратарь вступает в игру, выбивая мяч кулаками.

6 мин. Опасно! Калитвинцев со штрафного пробил под перекладину - кипер перевел на угловой!

 5 мин. Чоботенко скосил Тотовицкого у самой линии штрафной!

3 мин. Кузык навесил со штрафного слева - мяч выбит.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в оранжевом.

Примерные схемы команд:

  



В субботу, 29-го февраля, состоится встреча 20-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Десна» принимает «Мариуполь». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 14:00 по киевскому времени.
 
Черниговская команда обеспечила себе место в первой шестерке, которая разыграет путевки в еврокубки. А вот «Мариуполь» ведет отчаянную борьбу за топ-6. Так что очки нужнее приазовцам. Вот только ни разу в рамках УПЛ они не смогли отобрать очки у «Десны». Да и в первом круге разгромно уступили – 0:4. Быть может, сейчас и настал момент ломать неприятные традиции?
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Мариуполь».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    azl
      azl, 29.02.2020 15:36
    +1
    xxxxxxxxxxxxххх, 29.02.2020 14:49
    А разве Динамо, его деградация- это не часть нашего футбола????
    Нет. Динамо - это отдельно взятая команда.
    Раньше выделялись 2 команды - Шахтер и Динамо. Какое-то время после них были Днепр и Металлист. Иногда даже обходили Динамо. Потом Днепр и Металлист исчезли. Снова остались только 2 лидера - ДК и ШД.
    И есть все остальные команды. Кто-то из них сильнее (так называемые середняки), кто-то слабее (нижняя часть таблицы). Они меняются местами периодически.
    Вот сейчас Динамо скатилось до уровня все остальных. Уровень Динамо, сейчас примерно как у Зари, Десны, Александрии. Середняк. Место в таблице тому подтверждение. Да, сейчас эти команды в лидерах, но не потому что их уровень сильно вырос, уровень Динамо значительно упал. Да, безусловно и Заря, и Александрия, и Десна прибавили, не без того, но это все равно не тот уровень, как был, скажем у МХ и Днепра в былые времена. И результаты в ЛЕ тому подтверждение. Никто из перечисленных команд ничего не показывает. Да, могут выдать неплохие игры, как в случае с Зарей, но результата нет. Заря ни разу не смогла выйти в группу через отборочные матчи. В группе тоже не было результата.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.02.2020 15:35
    0
    Demon, 29.02.2020 15:23
    Были и другие времена...Когда президентом был В.С. Бойко. Днепр, Металлист, Черноморец были биты в Мариуполе...Все, кроме Шахтера 😄😄😄
    Да при Бойко были другие времена, хотя связь с Шахтёром все равно была крепкой ;)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.02.2020 15:34
    +1
    Demon, 29.02.2020 14:50
    Сам ты шавка дворовая.
    Абсолютно не имею ничего против Мариуполя и его жителей.
    Прекрасный город.
    И такой город заслуживает самобытную команду а не фк собака
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 29.02.2020 15:30
    -1
    Demon, 29.02.2020 15:23
    Были и другие времена...Когда президентом был В.С. Бойко. Днепр, Металлист, Черноморец были биты в Мариуполе...Все, кроме Шахтера 😄😄😄
    конечно были и другие времена-"По одежке встречают. Президент "Ильичевца" в куртке "Шахтера"
    -Бойко посетил матч команды донецкого "Шахтера" с "Говерлой" и отсмотрел его в vip-ложе вместе с Ринатом Ахметовым.
    Что показательно, одет президент "Ильичевца" был в клубную куртку "Шахтера".
    трудно представить такое в европейском футболе
    Ссылка
    Demon
      Demon, 29.02.2020 15:24
    0
    pricolist, 29.02.2020 15:20
    Надеюсь Мариуполь и Альянсу сольет в кубке Украины)
    Тогда болельщики замочат Ссанина, Бабича и всю команду. Мариуполь-это не шуточный город.
    Ссылка
    Demon
      Demon, 29.02.2020 15:23
    -1
    adidas77, 29.02.2020 15:16
    А где покажи мне я оскорбил славный город Мариуполь и тем более болельщиков???
    И в мыслях такого не было.
    Речь только о недоклубе. Здесь извини у меня мнение только такое! Таким клубам сателитам, не место в УПЛ в принципе!
    Были и другие времена...Когда президентом был В.С. Бойко. Днепр, Металлист, Черноморец были биты в Мариуполе...Все, кроме Шахтера 😄😄😄
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 29.02.2020 15:20
    +1
    Надеюсь Мариуполь и Альянсу сольет в кубке Украины)
    Ссылка
    Demon
      Demon, 29.02.2020 15:19
    0
    Alexey Antonenko, 29.02.2020 15:04
    Или Арендуполь
    Тоже подойдёт.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.02.2020 15:17
    +1
    xxxxxxxxxxxxххх, 29.02.2020 14:40
    Как меняется наш футбол. Десна, Заря, Александрия - претенденты на второе место более реальные ,чем Динамо...
    Так это отлично, что появилась такая конкуренция!
    Говорю как болельщик ДК
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.02.2020 15:16
    +1
    Demon, 29.02.2020 14:49
    Правильно ты говоришь-не место в 6-ке. Но за псов и будку это перебор. Не оскорбляй людей, болельщиков и город.
    А где покажи мне я оскорбил славный город Мариуполь и тем более болельщиков???
    И в мыслях такого не было.
    Речь только о недоклубе. Здесь извини у меня мнение только такое! Таким клубам сателитам, не место в УПЛ в принципе!
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
    Gwynbleidd, 29.02.2020 15:08
    +1
    xxxxxxxxxxxxххх, 29.02.2020 14:49
    А разве Динамо, его деградация- это не часть нашего футбола????
    Это страшный сон нашего футбола.. шахтер следующий.. в чемпионате дворовых команд он долго не протянет
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
    Alexey Antonenko, 29.02.2020 15:06
    +3
    Demon, 29.02.2020 14:49
    Правильно ты говоришь-не место в 6-ке. Но за псов и будку это перебор. Не оскорбляй людей, болельщиков и город.
    ФК Мариуполь с его менеджментом и политикой развитие клуба это оскорбление города.
    Сформулировал максимально толерантно.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
    Alexey Antonenko, 29.02.2020 15:04
    +2
    Demon, 29.02.2020 14:27
    Позор города!!! Мариуполь, смените название...Шахтер-3 или 4.
    Или Арендуполь
    Ссылка
    Demon
      Demon, 29.02.2020 14:50
    -4
    jekаfunny, 29.02.2020 14:41
    Молодец Десна , собаке не место в первой шестерке .
    Да и во второй тоже
    Сам ты шавка дворовая.
    Ссылка
    Demon
      Demon, 29.02.2020 14:49
    -1
    adidas77, 29.02.2020 14:34
    Десна,загоняйте псов в будку!
    Этой недокоманже не место в 6 ке!
    Правильно ты говоришь-не место в 6-ке. Но за псов и будку это перебор. Не оскорбляй людей, болельщиков и город.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 29.02.2020 14:49
    0
    azl, 29.02.2020 14:45
    Это не футбол меняется, просто Динамо деградирует с космической скоростью.
    А разве Динамо, его деградация- это не часть нашего футбола????
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 29.02.2020 14:49
    -5
    Десна должна подвинуть никчемное Динамо, которому даже не место в первой шестерке
    Ссылка
    honschar76
    online
      honschar76, 29.02.2020 14:46
    0
    Надо 5-0
    Ссылка
    azl
      azl, 29.02.2020 14:45
    +4
    xxxxxxxxxxxxххх, 29.02.2020 14:40
    Как меняется наш футбол. Десна, Заря, Александрия - претенденты на второе место более реальные ,чем Динамо...
    Это не футбол меняется, просто Динамо деградирует с космической скоростью.
    Ссылка
    azl
      azl, 29.02.2020 14:43
    +3
    kina_ne_bydet, 29.02.2020 14:33
    Отличные пока результаты. Борьба за лч будет жаркая!
    На самом деле это печально. Уровень команд, которые ведут борьбу за 2 место, явно не соответствует ЛЧ.
    С такими темпами скоро от Украины только 1 команда будет попадать в ЛЧ, да и та не напрямую, а в отбор.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 29.02.2020 14:27
    +5
    вообще без напряга играет Десна, физрук Бабич аж побледнел
    Ссылка
    Demon
      Demon, 29.02.2020 14:27
    +5
    Позор города!!! Мариуполь, смените название...Шахтер-3 или 4.
    Ссылка
    azl
      azl, 29.02.2020 14:45
    +4
    xxxxxxxxxxxxххх, 29.02.2020 14:40
    Как меняется наш футбол. Десна, Заря, Александрия - претенденты на второе место более реальные ,чем Динамо...
    Это не футбол меняется, просто Динамо деградирует с космической скоростью.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 29.02.2020 14:40
    +4
    Как меняется наш футбол. Десна, Заря, Александрия - претенденты на второе место более реальные ,чем Динамо...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
    Alexey Antonenko, 29.02.2020 15:06
    +3
    Demon, 29.02.2020 14:49
    Правильно ты говоришь-не место в 6-ке. Но за псов и будку это перебор. Не оскорбляй людей, болельщиков и город.
    ФК Мариуполь с его менеджментом и политикой развитие клуба это оскорбление города.
    Сформулировал максимально толерантно.
    Ссылка
    azl
      azl, 29.02.2020 14:43
    +3
    kina_ne_bydet, 29.02.2020 14:33
    Отличные пока результаты. Борьба за лч будет жаркая!
    На самом деле это печально. Уровень команд, которые ведут борьбу за 2 место, явно не соответствует ЛЧ.
    С такими темпами скоро от Украины только 1 команда будет попадать в ЛЧ, да и та не напрямую, а в отбор.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 29.02.2020 14:10
    +3
    Давай, Десна
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
    Alexey Antonenko, 29.02.2020 15:04
    +2
    Demon, 29.02.2020 14:27
    Позор города!!! Мариуполь, смените название...Шахтер-3 или 4.
    Или Арендуполь
    Ссылка
    Dre
    online
      Dre, 29.02.2020 14:22
    +2
    Костя Шевченко, 29.02.2020 14:21
    Хто показує?
    Уніан
    Ссылка
    azl
      azl, 29.02.2020 15:36
    +1
    xxxxxxxxxxxxххх, 29.02.2020 14:49
    А разве Динамо, его деградация- это не часть нашего футбола????
    Нет. Динамо - это отдельно взятая команда.
    Раньше выделялись 2 команды - Шахтер и Динамо. Какое-то время после них были Днепр и Металлист. Иногда даже обходили Динамо. Потом Днепр и Металлист исчезли. Снова остались только 2 лидера - ДК и ШД.
    И есть все остальные команды. Кто-то из них сильнее (так называемые середняки), кто-то слабее (нижняя часть таблицы). Они меняются местами периодически.
    Вот сейчас Динамо скатилось до уровня все остальных. Уровень Динамо, сейчас примерно как у Зари, Десны, Александрии. Середняк. Место в таблице тому подтверждение. Да, сейчас эти команды в лидерах, но не потому что их уровень сильно вырос, уровень Динамо значительно упал. Да, безусловно и Заря, и Александрия, и Десна прибавили, не без того, но это все равно не тот уровень, как был, скажем у МХ и Днепра в былые времена. И результаты в ЛЕ тому подтверждение. Никто из перечисленных команд ничего не показывает. Да, могут выдать неплохие игры, как в случае с Зарей, но результата нет. Заря ни разу не смогла выйти в группу через отборочные матчи. В группе тоже не было результата.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.02.2020 15:34
    +1
    Demon, 29.02.2020 14:50
    Сам ты шавка дворовая.
    Абсолютно не имею ничего против Мариуполя и его жителей.
    Прекрасный город.
    И такой город заслуживает самобытную команду а не фк собака
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 29.02.2020 15:20
    +1
    Надеюсь Мариуполь и Альянсу сольет в кубке Украины)
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.02.2020 15:17
    +1
    xxxxxxxxxxxxххх, 29.02.2020 14:40
    Как меняется наш футбол. Десна, Заря, Александрия - претенденты на второе место более реальные ,чем Динамо...
    Так это отлично, что появилась такая конкуренция!
    Говорю как болельщик ДК
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.02.2020 15:16
    +1
    Demon, 29.02.2020 14:49
    Правильно ты говоришь-не место в 6-ке. Но за псов и будку это перебор. Не оскорбляй людей, болельщиков и город.
    А где покажи мне я оскорбил славный город Мариуполь и тем более болельщиков???
    И в мыслях такого не было.
    Речь только о недоклубе. Здесь извини у меня мнение только такое! Таким клубам сателитам, не место в УПЛ в принципе!
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
    Gwynbleidd, 29.02.2020 15:08
    +1
    xxxxxxxxxxxxххх, 29.02.2020 14:49
    А разве Динамо, его деградация- это не часть нашего футбола????
    Это страшный сон нашего футбола.. шахтер следующий.. в чемпионате дворовых команд он долго не протянет
    Ссылка
    azl
      azl, 29.02.2020 14:36
    +1
    Шахтер уже стал чемпионом в этом сезоне, поэтому на Мариуполь забили.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 29.02.2020 14:31
    +1
    Тотовицкий нашёл свой клуб
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.02.2020 15:35
    0
    Demon, 29.02.2020 15:23
    Были и другие времена...Когда президентом был В.С. Бойко. Днепр, Металлист, Черноморец были биты в Мариуполе...Все, кроме Шахтера 😄😄😄
    Да при Бойко были другие времена, хотя связь с Шахтёром все равно была крепкой ;)
    Ссылка
    Demon
      Demon, 29.02.2020 15:24
    0
    pricolist, 29.02.2020 15:20
    Надеюсь Мариуполь и Альянсу сольет в кубке Украины)
    Тогда болельщики замочат Ссанина, Бабича и всю команду. Мариуполь-это не шуточный город.
    Ссылка
    Demon
      Demon, 29.02.2020 15:19
    0
    Alexey Antonenko, 29.02.2020 15:04
    Или Арендуполь
    Тоже подойдёт.
    Ссылка
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