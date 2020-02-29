Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Десна» – «Мариуполь» – 3:0



Тотовицкий (12; 21), Филиппов (58, с пенальти).



Чоботенко (5), Дава (19), Игнатенко (53), Муравский (57).

«Десна»: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой — Арвеладзе — Калитвинцев, Тотовицкий, Домбровский, Кузык (Картушов, 69) — Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Картушов, Хлебас, Гуцуляк, Конопля, Будковский.

«Мариуполь»: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Дава (Муравский, 46), Тищенко (Топалов, 65) — Федорчук, Игнатенко — Мишнев, Горбунов — Чурко, Фомин (Кулаков, 76).

Запасные: Поспелов, Кулаков, Полегенько, Топалов, Корниенко, Муравский, Кащук.



Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).



78 мин. На данный момент владение мячом - 54:46% в пользу Десны. По ударам в створ - 6:0.



76 мин. Кулаков меняет Фомина.



74 мин. Хозяева разыграли угловой слева.



71 мин. Филиппов также пробил несильно из пределов штрафной - кипер уверенно поймал мяч.



70 мин. Игнатенко нанес дальний удар - слабо и неточно.



69 мин. Вместо Кузыка вышел Картушов.



67 мин. Ухххххх! Чурко со штрафного справа нанес обводящий удар - рядом с дальней девяткой!



66 мин. Мостовой сбил Кирюханцева у самой линии штрафной. Игроку гостей оказывают помощь.



65 мин. Топалов вышео на поле вместо Тищенко.



64 мин. Хозяева продолжают владеть инициативой, контролируя мяч.



62 мин. Угловой Мариуполя справа - мяч выбит.



59 мин. Калитвинцев подал угловой справа - Гитченко сфолил в чужой штрафной.



58 мин. ГОООООООЛ! Филиппов пробил в левый от себя угол, вратарь не угадал!



57 мин. ПЕНАЛЬТИ! Филиппов по центру ворвался в штрафную, и его сбил Муравский!



55 мин. Мостовой неплохо пробил с ходу - рядом с дальней штангой!



53 мин. Игнатенко в середине поля скосил убегавшего Кузыка.



51 мин. Гости подали угловой слева, но в итоге сфолили в чужой штрафной.



50 мин. Хозяева разыграли угловой слева.



48 мин. Кузык от линии штрафной решился на удар - выше ворот!



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



46 мин. Вместо Давы продолжит игру Муравский.



45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Чурко неожиданно пробил из пределов штрафной - мимо дальнего угла!



44 мин. Владение мячом - 54:46% в пользу Десны. По ударам в створ - 4:0.



42 мин. Десна отошла в оборону. Гости атакуют, но без особого успеха.



39 мин. Кузык подал угловой слева - мяч выбит. А затем Филиппов оказался в офсайде.



39 мин. Угловой хозяев справа - Дава выбил мяч головой.



38 мин. Филиппов пробил из полукружия штрафной - рикошет и угловой.



37 мин. Много мелких фолов, арбитр то и дело останавливает игру.



34 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля, без моментов.



31 мин. Угловой Десны слева - мяч выбит.



30 мин. Момент! Калитвинцев справа ворвался в штрафную и пробил в дальний угол - вратарь отбил мяч перед собой, защитник разрядил обстановку!



28 мин. Мариуполь подал угловой справа - мяч выбит.



26 мин. Уххххх! Калитвинцев в касание выстрелил из-за пределов штрафной - вратарь поймал мяч!



24 мин. Гости перехватили инициативу, но опасных моментов создать не могут.



21 мин. ГОООООООЛ! Очередной угловой Десны слева, Дава головой отправил мяч на дальний угол вратарской, но там Тотовицкий в падении "рыбкой" головой пробил мимо голкипера!



21 мин. Опасно! Калитвинцев перехватил мяч и пробил в дальний угол - кипер тянет!



19 мин. Дава сфолил, а затем помешал хозяевам быстро разыграть штрафной.



18 мин. Еще один угловой Мариуполя слева завершился навесом за ворота.



17 мин. Угловой гостей слева, Дава пробил головой - мимо дальней штанги.



15 мин. Тотовицкому оказывают помощь: в середине поля под него подкатился Дава.



12 мин. ГОООООООЛ! После углового слева в исполнении Кузыка Тотовицкий выиграл второй этаж и головой пробил под ближнюю штангу!



12 мин. Теперь хозяева подали корнер слева: скидка головой - за ворота.



11 мин. Угловой Десны справа: несколько ударов подряд блокируют защитники!



10 мин. Два кряду угловых Мариуполя справа. После первого был нанесен удар, который заблокировал защитник. Во время второго кто-то из гостей сфолил в чужой штрафной.



7 мин. Угловой хозяев слева - и снова вратарь вступает в игру, выбивая мяч кулаками.



6 мин. Опасно! Калитвинцев со штрафного пробил под перекладину - кипер перевел на угловой!



5 мин. Чоботенко скосил Тотовицкого у самой линии штрафной!



3 мин. Кузык навесил со штрафного слева - мяч выбит.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в оранжевом.

Примерные схемы команд:





В субботу, 29-го февраля, состоится встреча 20-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Десна» принимает «Мариуполь». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 14:00 по киевскому времени.



Черниговская команда обеспечила себе место в первой шестерке, которая разыграет путевки в еврокубки. А вот «Мариуполь» ведет отчаянную борьбу за топ-6. Так что очки нужнее приазовцам. Вот только ни разу в рамках УПЛ они не смогли отобрать очки у «Десны». Да и в первом круге разгромно уступили – 0:4. Быть может, сейчас и настал момент ломать неприятные традиции?



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Мариуполь».