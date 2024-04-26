Кварацхелия хочет покинуть Наполи, но дешево его не отпустят

Грузинский легионер Хвича Кварацхелия хочет покинуть итальянский «Наполи», за который выступает с 2022 года.

Полузащитник отказывается продлевать контракт с неаполитанцами, и сейчас в его услугах заинтересованы ряд топ-клубов Европы. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Барселоны», но финансовые проблемы каталонцев могут помешать осуществлению данного перехода.

Тем более у Хвичи еще три года действующего контракта с «Наполи», и президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис явно захочет «срубить» побольше денег за лидера команды. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость грузинского хавбека оценивается в 80 млн евро.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл за неаполитанцев 41 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач.