Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кварацхелия хочет покинуть Наполи, но дешево его не отпустят
Италия
26 апреля 2024, 18:11 | Обновлено 26 апреля 2024, 19:31
760
0

Кварацхелия хочет покинуть Наполи, но дешево его не отпустят

У грузинского хавбека еще три года контракта с неаполитанцами

26 апреля 2024, 18:11 | Обновлено 26 апреля 2024, 19:31
760
0
Кварацхелия хочет покинуть Наполи, но дешево его не отпустят
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский легионер Хвича Кварацхелия хочет покинуть итальянский «Наполи», за который выступает с 2022 года.

Полузащитник отказывается продлевать контракт с неаполитанцами, и сейчас в его услугах заинтересованы ряд топ-клубов Европы. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Барселоны», но финансовые проблемы каталонцев могут помешать осуществлению данного перехода.

Тем более у Хвичи еще три года действующего контракта с «Наполи», и президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис явно захочет «срубить» побольше денег за лидера команды. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость грузинского хавбека оценивается в 80 млн евро.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл за неаполитанцев 41 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач.

По теме:
В Ювентусе возник конфликт из-за трансферной политики клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой бразильский клуб подписал 35-летнего экс-игрока Шахтера
Никакой Фиорентины? Клуб Малиновского может сохранить своего тренера
Хвича Кварацхелия Наполи продление контракта трансферы трансферы Серии A Барселона Серия A
Юрій Вишневський Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 26 апреля 2024, 07:31 0
Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25

«Фейеноорд» гарантировал себе участие в главном еврокубком турнире

Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
Футбол | 25 апреля 2024, 20:28 178
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем

Оба поединка с одесситами «горняки» сыграют в Киеве

Байеру на заметку: выскочки никогда не повторяют чемпионский триумф
Футбол | 26.04.2024, 11:35
Байеру на заметку: выскочки никогда не повторяют чемпионский триумф
Байеру на заметку: выскочки никогда не повторяют чемпионский триумф
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Футбол | 25.04.2024, 21:40
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 26.04.2024, 17:41
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
26.04.2024, 12:40 14
Футбол
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
25.04.2024, 17:13 37
Футбол
В Челси принято решение о будущем Мудрика
В Челси принято решение о будущем Мудрика
24.04.2024, 19:01 4
Футбол
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
26.04.2024, 08:01 6
Футбол
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
25.04.2024, 03:55 2
Футбол
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
25.04.2024, 20:47 3
Другие виды
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
25.04.2024, 19:15 10
Теннис
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
25.04.2024, 00:08 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем