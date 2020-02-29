Десна дома разгромила Мариуполь

В Чернигове состоялся матч 20-го тура украинской Премьер-лиги. Встречались команды, решающие разные задачи: идущая 4-й «Десна» стремится набрать как можно больше очков перед стартом второй части сезона, а «Мариуполь» борется за попадание в топ-6. Но при этом разница в очковом запасе составляла до поединка 11 баллов. Как показала игра, разница эта – вполне заслуженная.

Черниговцы начали встречу с позиции первого номера. Они чаще угрожали воротам, больше владели мячом. И уже на 12-й минуте открыли счет: Кузык подал угловой, а Тотовицкий головой переправил мяч в сетку – 1:0. А буквально через несколько минут еще один корнер у ворот гостей обернулся голом. Хотя на этот раз «второй этаж» выиграл Дава, мяч от его головы отскочил на дальний угол вратарской. Но там снова оказался Тотовицкий, и в прыжке «рыбкой» опять же головой пробил точно – 2:0. Вот такой феерический дебют новичка команды перед черниговскими болельщиками!

Преимущество «Десны» не вызывало сомнений: уже к середине тайма они не только получили комфортное преимущество в счете, но и «посадили» на карточки двух центрбеков соперника. После этого подопечные Александра Рябоконя не сбавили оборотов. И хотя не сумели забить третий мяч, но ушли на перерыв с уверенностью в собственных силах. У гостей шансов практически не было. Ни одного удара в створ, два «горчичника», два пропущенных мяча: итог первой половины встречи был явно не в пользу команды Александра Бабича.

При этом наставник «Мариуполя» в перерыве не решился на усиление нападения. Заменен был только Дава, довольно активно подключавшийся к атакам, но схлопотавший предупреждение. Увы, эта замена не стала усилением, скорее, наоборот. Вскоре после возобновления игры вышедший на поле Муравский сбил в своей штрафной Филиппова, заработал желтую карточку и пенальти. Приговор привел в исполнение сам пострадавший, разведя голкипера и мяч по противоположным углам – 3:0!

После этого все в матче стало ясно. «Мариуполь» так ничего и не создал у чужих ворот: команда понимала, что игру не спасти, и штурма не устроила. А хозяева играли в свое удовольствие, то и дело заставляя вступать в игру Гальчука. И уже в компенсированное время установили окончательный счет, повторивший итог встречи первого тура – 4:0. Комбинация была хороша! Конопля прострелил справа, Будковский продлил пас пяткой, а набежваший Калитвинцев расстрелял пустые ворота. Отметим, что Конопля и Будковский появились на поле после перерыва, и именно они организовали такое красивое взятие ворот.

4:0 – и «Десна» осталась на 4-й строчке турнирной таблицы с 36-тью очками. 4 марта черниговцы проведут выездной поединок против «Олимпика». В активе «Мариуполя» 22 балла и 7-е место. В среду подопечные Александра Бабича принимают «Ворсклу».



Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Десна» – «Мариуполь» – 4:0



Тотовицкий (12; 21), Филиппов (58, с пенальти), Калитвинцев (90+2).



Чоботенко (5), Дава (19), Игнатенко (53), Муравский (57).

«Десна»: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой — Арвеладзе — Калитвинцев, Тотовицкий (Будковский, 81), Домбровский, Кузык (Картушов, 69) — Филиппов (Конопля, 85).



«Мариуполь»: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Дава (Муравский, 46), Тищенко (Топалов, 65) — Федорчук, Игнатенко — Мишнев, Горбунов — Чурко, Фомин (Кулаков, 76).



Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА