Александр БАБИЧ: «Комментировать нечего. Ледяной душ для Мариуполя»

«Мариуполь» в матче УПЛ на выезде проиграл «Десне» со счетом 0:4, пропустив 2 гола за стартовые 20 минут. Игра не порадовала наставника Александра Бабича.

«Честно говоря, комментировать особо нечего. Будем откровенны, сегодня мы увидели на поле одну команду, которая выиграла. С нашей стороны не было той организации, той агрессии, которая была у нас в прошлой игре. Играя с такой опытной командой, как «Десна», нельзя пропускать в начале матча два мяча. Это очень большая фора. Наверное, в первые двадцать минут игра была сделана».

«Мы как вышли сонными на поле, так сонными и покинули его. Это нас не устраивает и мы будем разбираться, почему так произошло».

«Можно проиграть по-разному. Сегодня это был не холодный душ, а ледяной. Негатива после матча очень и очень много», - сказал Бабич.

«Мариуполь» занимает в УПЛ 8-е место, тогда как «Десна» - 4-е.