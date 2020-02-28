Всего лишь три тура остается провести клубам украинской Премьер-лиги на первом этапе чемпионата страны. Поэтому, чем ближе окончание второго круга, тем все более значимыми становится каждое набранное и потерянное очко. Предстоящие соперники, конечно же, это отчетливо понимают, но для гостей исход поединка на данный момент будет иметь гораздо большее значение, чем для футболистов «Десны».

Судите сами. Подопечные Александра Рябоконя находятся на четвертом месте и уже гарантировали себе участие в турнире шести лучших клубов Украины во втором этапе. Понятно, что они продолжают бороться и за медали, и за выход на дебютную для себя европейскую арену, но впереди у них еще будет немало матчей, где они могут набирать очки, причем в играх с прямыми конкурентами. Так что, если они обыграют дома «Мариуполь», будет очень хорошо для выполнения поставленной задачи. А, если сыграют вничью или проиграют, то, конечно же, будет неприятно, особенно перед своими болельщиками, однако, скорее всего, сильно убиваться по этому поводу не будут.

Совсем другое дело у мариупольцев. В первом матче после зимнего перерыва они проиграли на своем поле луганской «Заре» и, вследствие этого поражения, пропустили вперед на шестое место «Колос». Приблизился к азовцам и «Днепр-1», который уже находится на расстоянии всего лишь одной победы. Да и «Олимпик» со «Львовом» совсем недалеко. Поэтому поражение в Чернигове может очень осложнить команде Александра Бабича выполнение основной задачи на первом этапе чемпионата. Зато победа может не только принести команде желаемые три очка, а и добавить уверенности перед оставшимися двумя матчами с «Ворсклой» и «Днепром-1».

Из-за дисквалификации не смогут помочь мариупольцам в игре с «Десной» Вячеслав Танковский и Максим Чех. Но и без них в распоряжении тренерского штаба гостей достаточное количество квалифицированных игроков, способных добыть победу. Впрочем, футболисты «Десны» наверняка будут совершенно противоположного мнения и тоже постараются выиграть у соперников, чтобы не отпустить далеко в турнирной таблице «Динамо» и «Зарю».

Напомним, что в первом круге в Мариуполе хозяева поля достаточно неожиданно потерпели поражение от «Десны» со счетом 0:4. Тогда у гостей по два раза отличились Александр Филиппов и Дмитрий Хлёбас.

Матч в Чернигове будет судить арбитр Андрей Коваленко из Полтавы. При нем в этом сезоне «Десна» дома сыграла вничью с «Колосом» 0:0. А вот с «Мариуполем» Андрей Коваленко последний раз встречался в Харькове в конце прошлого чемпионата, когда азовцы проиграли «Шахтеру» 0:4.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Ориентировочные составы:

«Десна»: Паст, Тамм, Гитченко, Мостовой, Д.Фаворов, Домбровский, Арвеладзе, Картушов, Тотовицкий, Гуцуляк, Филиппов

«Мариуполь»: Гальчук, Полегенько, Быков, Яворский, Чоботенко, Федорчук, Игнатенко, Мишнёв, Горбунов, Чурко, Фомин

29 февраля, суббота