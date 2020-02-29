Десна – Мариуполь – 4:0. Видео голов и обзор матча

Сегодня «Десна» в 20-м туре УПЛ дома разгромила «Мариуполь» - 4:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Лучшие моменты матча Десна - Мариуполь
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Калитвинцев (Десна).
|58'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александр Филиппов (Десна).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Тотовицкий (Десна).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Тотовицкий (Десна).
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Источник — Sport.ua
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