В Испании избрали нового главу Королевской футбольной федерации

Новым президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) избран Педро Роча.

Большинство членов ассамблеи поддержало Рочу, который был единственным кандидатом на этот пост.

В этой должности Роча сменил Луиса Рубиалеса, который был вынужден подать в отставку из-за скандала с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо на чемпионате мира. Прокуратура потребовала 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса.

Примечательно, что сам Роча также недавно оказался замешан в скандале. В частности, прокуратура допрашивала его в деле по заключению мошеннических строительных контрактов стоимостью до 5 миллионов евро.