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Испания
26 апреля 2024, 16:17 | Обновлено 26 апреля 2024, 16:18
79
0

В Испании избрали нового главу Королевской футбольной федерации

Педро Роча также был замешан в скандале

26 апреля 2024, 16:17 | Обновлено 26 апреля 2024, 16:18
79
0
В Испании избрали нового главу Королевской футбольной федерации
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Роча

Новым президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) избран Педро Роча.

Большинство членов ассамблеи поддержало Рочу, который был единственным кандидатом на этот пост.

В этой должности Роча сменил Луиса Рубиалеса, который был вынужден подать в отставку из-за скандала с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо на чемпионате мира. Прокуратура потребовала 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса.

Примечательно, что сам Роча также недавно оказался замешан в скандале. В частности, прокуратура допрашивала его в деле по заключению мошеннических строительных контрактов стоимостью до 5 миллионов евро.

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Королевская федерация футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес
Юрій Вишневський Источник: France24
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