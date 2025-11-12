У Ямаля проблемы с пубалгией. Спортивный врач рассказал подробности

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о проблемах форварда Барселоны Ламина Ямаля с пубалгией:

«Ламина Ямаля проконсультировали у бельгийского топ-специалиста по проблемам с пубалгией. Речь идет об Эрнесте Шильдерсе, который работает в Лондоне и уже много лет консультирует звездных спортсменов на тему проблем в паху.

Шильдерс подтвердил наличие проблемы, но похвалил штаб Барсы за то, что проблему идентифицировали на ранней стадии. Он подчеркнул, что для Ямаля следует подготовить индивидуальный план работы (как на поле, так и в зале), а также начать эффективно менеджить его время на поле, чтобы проблема не перешла в хроническую стадию.

Буквально недавно мне удалось встретиться с врачом Шильдерсом на одном из камерных мероприятий в Лондоне, организованном клиникой Изокинетик. Там бельгиец больше часа рассказывал о своем опыте работы со спортсменами, а также объяснял, почему паховая область считается самой сложной для работы спортивного врача.

Прогнозы Шильдерса довольно осторожные, учитывая, какой капризной может быть эта проблема, но на ранней стадии рецепт один для всех (Ямаля, Мастантуоно или Судакова) – индивидуальная специфическая работа.

Обновлено. Шит-шоу с Ямалем продолжается. На этот раз испанская федерация футбола официально вышла в прессу с критикой и осуждением действий Барселоны относительно лечения Ямаля.

В официальном обращении испанцы указывают на свое неприятное удивление, ведь без предварительных консультаций Ямалю была проведена процедура инвазивной радиочастотной абляции в день сбора национальной команды.

Инвазивная радиочастотная абляция – это малоинвазивная медицинская процедура, которая использует высокочастотные радиоволны для разрушения определенных тканей. Выполняется с помощью иглы под контролем УЗИ.

После такой процедуры игроку полагается 7–10 дней восстановления, поэтому он пропустит сбор национальной команды. Хотя испанская федерация и отметила, что ставит здоровье игрока в приоритет, но разочарована отсутствием коммуникации со стороны медицинского штаба Барселоны.

Это уже какой-то новый тренд конфликтов между сборными и клубами по поводу медицинского менеджмента игроков – теперь они выходят в прессу с критикой, указывают время и детали всех претензий».