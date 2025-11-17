Чемпионат мира17 ноября 2025, 04:30 | Обновлено 17 ноября 2025, 04:31
Игрок Реала покинул расположение сборной Испании из-за травмы
У Дина мышечный дискомфорт
17 ноября 2025, 04:30
Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Дин Хейсен покинул расположение национальной команды накануне заключительного матча отбора на ЧМ-2026 против Турции, который состоится 18 ноября.
Игрок покинул расположение «Фурии рохи» из-за мышечного дискомфорта, из-за чего уже пропустил предыдущий матч сборной против Грузии.
Королевская федерация футбола Испании уведомила «Реал» и приняла решение отпустить игрока, подчеркнув, что здоровье футболистов является приоритетом для федерации.
