Игрок Реала покинул расположение сборной Испании из-за травмы

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Дин Хейсен покинул расположение национальной команды накануне заключительного матча отбора на ЧМ-2026 против Турции, который состоится 18 ноября.

Игрок покинул расположение «Фурии рохи» из-за мышечного дискомфорта, из-за чего уже пропустил предыдущий матч сборной против Грузии.

Королевская федерация футбола Испании уведомила «Реал» и приняла решение отпустить игрока, подчеркнув, что здоровье футболистов является приоритетом для федерации.