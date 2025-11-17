Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Реала покинул расположение сборной Испании из-за травмы
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 04:30 | Обновлено 17 ноября 2025, 04:31
109
0

Игрок Реала покинул расположение сборной Испании из-за травмы

У Дина мышечный дискомфорт

17 ноября 2025, 04:30 | Обновлено 17 ноября 2025, 04:31
109
0
Игрок Реала покинул расположение сборной Испании из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Дин Хейсен покинул расположение национальной команды накануне заключительного матча отбора на ЧМ-2026 против Турции, который состоится 18 ноября.

Игрок покинул расположение «Фурии рохи» из-за мышечного дискомфорта, из-за чего уже пропустил предыдущий матч сборной против Грузии.

Королевская федерация футбола Испании уведомила «Реал» и приняла решение отпустить игрока, подчеркнув, что здоровье футболистов является приоритетом для федерации.

По теме:
Гуцуляк сделал 5 результативных действий за последние 4 матча сборной
Сборная Норвегии вышла на ЧМ-2026. Уже известны 32 из 48 сборных
Федецкий раскрыл ключевой фактор поражения Исландии
сборная Испании по футболу Дин Хейсен Реал Мадрид ЧМ-2026 по футболу сборная Турции по футболу сборная Грузии по футболу Королевская федерация футбола Испании (RFEF)
Михаил Олексиенко Источник: RFEF
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Футбол | 16 ноября 2025, 09:11 23
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией

Сергей Ребров оставил вне списка только Олега Очеретько

ФОТО. Реакция бывшей жены Зубкова на его гол. Очень выразительно
Футбол | 17 ноября 2025, 04:21 0
ФОТО. Реакция бывшей жены Зубкова на его гол. Очень выразительно
ФОТО. Реакция бывшей жены Зубкова на его гол. Очень выразительно

Анна гордится своим бывшим мужем...

Кто стал лучшим? Стали известны оценки игроков за матч Украина – Исландия
Футбол | 16.11.2025, 22:02
Кто стал лучшим? Стали известны оценки игроков за матч Украина – Исландия
Кто стал лучшим? Стали известны оценки игроков за матч Украина – Исландия
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Футбол | 16.11.2025, 08:50
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Футбол | 16.11.2025, 06:23
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Встреча двух легенд. Кроуфорд обратился к Усику
ФОТО. Встреча двух легенд. Кроуфорд обратился к Усику
15.11.2025, 07:02 2
Бокс
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
15.11.2025, 07:46 8
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
16.11.2025, 23:41 2
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 48
Футбол
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
15.11.2025, 18:15 11
Футбол
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
15.11.2025, 00:32 1
Бокс
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 245
Футбол
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем