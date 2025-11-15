Испания продлила беспроигрышную серию до 30 официальных матчей
Грузия стала очередной жертвой «Фурии рохи»
Сборная Испании продлила до 30 свою беспроигрышную серию в официальных матчах в игровое время.
Произошло это в поединке отборочного турнира к чемпионату мира, где испанцы на выезде победили сборную Грузии со счетом 4:0.
В этих 30 матчах «Фурия Роха» одержала 25 побед и 5 раз сыграла вничью. Во внимание не принимались товарищеские встречи и серии пенальти (только игровое время).
Эта беспроигрышная серия стала рекордной в истории испанской сборной. Предыдущее достижение было установлено в 2010-2013 годах (29 матчей).
В последний раз Испания проигрывала официальный матч еще в марте 2023 года, потерпев поражение в Шотландии со счетом 0:2.
Беспроигрышная серия сборной Испании в официальных матчах в игровое время (30)
- ЧМ (квал.): Грузия – Испания – 0:4
- ЧМ (квал.): Испания – Болгария – 4:0
- ЧМ (квал.): Испания – Грузия – 2:0
- ЧМ (квал.): Турция – Испания – 0:6
- ЧМ (квал.): Болгария – Испания – 0:3
- ЛН: Португалия – Испания – 2:2 (5:3 – по пен.)
- ЛН: Испания – Франция – 5:4
- ЛН: Испания – Нидерланды – 3:3 (5:4 – по пен.)
- ЛН: Нидерланды – Испания – 2:2
- ЛН: Испания – Швейцария – 3:2
- ЛН: Дания – Испания – 1:2
- ЛН: Испания – Сербия – 3:0
- ЛН: Испания – Дания – 1:0
- ЛН: Швейцария – Испания – 1:4
- ЛН: Сербия – Испания – 0:0
- ЧЕ: Испания – Англия – 2:1
- ЧЕ: Испания – Франция – 2:1
- ЧЕ: Испания – Германия – 2:1
- ЧЕ: Испания – Грузия – 4:1
- ЧЕ: Албания – Испания – 0:1
- ЧЕ: Испания – Италия – 1:0
- ЧЕ: Испания – Хорватия – 3:0
- ЧЕ (квал.): Испания – Грузия – 3:1
- ЧЕ (квал.): Кипр – Испания – 1:3
- ЧЕ (квал.): Норвегия – Испания – 0:1
- ЧЕ (квал.): Испания – Шотландия – 2:0
- ЧЕ (квал.): Испания – Кипр – 6:0
- ЧЕ (квал.): Грузия – Испания – 1:7
- ЛН: Хорватия – Испания – 0:0 (4:5 – по пен.)
- ЛН: Испания – Италия – 2:1
30 - Excluyendo amistosos, la Selección Española de Fútbol 🇪🇸 permanece invicta en sus últimos 30 partidos oficiales en todas las competiciones (25V 5E). Se trata de su mejor racha histórica superando una de 29 entre junio de 2010 y junio de 2013. Prime. pic.twitter.com/WWUsjIi5xQ— OptaJose (@OptaJose) November 15, 2025
