Испания продлила беспроигрышную серию до 30 официальных матчей

Сборная Испании продлила до 30 свою беспроигрышную серию в официальных матчах в игровое время.

Произошло это в поединке отборочного турнира к чемпионату мира, где испанцы на выезде победили сборную Грузии со счетом 4:0.

В этих 30 матчах «Фурия Роха» одержала 25 побед и 5 раз сыграла вничью. Во внимание не принимались товарищеские встречи и серии пенальти (только игровое время).

Эта беспроигрышная серия стала рекордной в истории испанской сборной. Предыдущее достижение было установлено в 2010-2013 годах (29 матчей).

В последний раз Испания проигрывала официальный матч еще в марте 2023 года, потерпев поражение в Шотландии со счетом 0:2.

Беспроигрышная серия сборной Испании в официальных матчах в игровое время (30)

ЧМ (квал.): Грузия – Испания – 0:4

ЧМ (квал.): Испания – Болгария – 4:0

ЧМ (квал.): Испания – Грузия – 2:0

ЧМ (квал.): Турция – Испания – 0:6

ЧМ (квал.): Болгария – Испания – 0:3

ЛН: Португалия – Испания – 2:2 (5:3 – по пен.)

ЛН: Испания – Франция – 5:4

ЛН: Испания – Нидерланды – 3:3 (5:4 – по пен.)

ЛН: Нидерланды – Испания – 2:2

ЛН: Испания – Швейцария – 3:2

ЛН: Дания – Испания – 1:2

ЛН: Испания – Сербия – 3:0

ЛН: Испания – Дания – 1:0

ЛН: Швейцария – Испания – 1:4

ЛН: Сербия – Испания – 0:0

ЧЕ: Испания – Англия – 2:1

ЧЕ: Испания – Франция – 2:1

ЧЕ: Испания – Германия – 2:1

ЧЕ: Испания – Грузия – 4:1

ЧЕ: Албания – Испания – 0:1

ЧЕ: Испания – Италия – 1:0

ЧЕ: Испания – Хорватия – 3:0

ЧЕ (квал.): Испания – Грузия – 3:1

ЧЕ (квал.): Кипр – Испания – 1:3

ЧЕ (квал.): Норвегия – Испания – 0:1

ЧЕ (квал.): Испания – Шотландия – 2:0

ЧЕ (квал.): Испания – Кипр – 6:0

ЧЕ (квал.): Грузия – Испания – 1:7

ЛН: Хорватия – Испания – 0:0 (4:5 – по пен.)

ЛН: Испания – Италия – 2:1