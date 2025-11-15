Разгром, но еще не выход на ЧМ-2026. Испания не заметила Грузию

Подходит к завершению основная часть европейского квалификационного раунда чемпионата мира-2026, и не только национальной сборной Украины в ближайшие дни предстоит решать свою судьбу на следующий календарный год. Впрочем, есть и такие команды, которые перед ноябрьской частью противостояний находились в полушаге от прямого попадания на мундиаль. Испания в статусе действующего чемпиона Европы, разумеется, входила в этот список.

Коллективу Луиса де ла Фуэнте в предпоследнем туре нужно было навестить Грузию, которая в группе E с Турцией и Болгарией в составе искала счастья со скромными тремя очками в активе. Шансы подопечных Вилли Саньйоля догнать «лунных звезд» были настолько малы, насколько это в принципе возможно в контексте команды, которой нужно, чтобы конкуренты проиграли обе свои игры, и при этом «крестоносцы» оба раза победили, и еще желательно сделали это с такими счетами, чтобы компенсировать отставание по разнице голов -6 от турок. О таких сказочных сценариях говорят просто – нереалистичные, с чем трудно не согласиться.

Футболисты «Фурии роха» тоже чувствовали свое господствующее положение в этой ситуации, хотя в итоге свое дело все равно выполнили должным образом. Грузия оказалась под давлением уже с первых минут и не стоило ожидать, что хозяева поля долгое время будут сдерживать чужие наступления. В итоге этого не произошло – на седьмой минуте Ферран расстреливал пустые ворота с прострела с левого фланга на дальнюю штангу, но Гочолеишвили бросился блокировать. Как потом выяснилось, с помощью руки в неестественном положении.

Испанцы таким образом получили право на пенальти, а Оярсабаль легким ударом в правый нижний угол пополнил свой багаж бомбардира сборной. Далее команда де ла Фуэнте оборотов не сбавляла, так что уже к перерыву мы увидели полноценный разгром. На 22 минуте центр обороны Грузии не выдержал передачи Руиса на Субименди, а на 35 минуте Ферран все-таки забил в пустые ворота с прострела с левого фланга, что помешало ему сделать до первого мяча гостей.

После перерыва особого желания атаковать от Испании не было заметно, и даже больше – команда де ла Фуэнте рисковала пропустить первый мяч. Однако этого так и не произошло – Симон помешал дальнему удару Меквабишвили в середине тайма, а под занавес игры Льоренте попал в левую штангу собственных ворот рикошетом от Кубарси, когда спешно выбивал мяч. Что касается разгромного счета, то испанцам его обеспечил тот же Оярсабаль, когда головой сыграл на завершение подачи с правого фланга от Феррана.

В заключительном туре Грузия поедет в Болгарию, а Испания примет Турцию.

Чемпионат мира-2026. Квалификация. 5-й тур.

Грузия – Испания - 0:4

Голы: Оярсабаль, 11 (пен.), 64, Субименди, 22, Торрес, 35

Предупреждение: Мерино, 57

Грузия: Мамардашвили – Мамучашвили, Гогличидзе (Кашия, 46), Лочошвили, Гочолеишвили – Китеишвили, Меквабишвили (Цитаишвили, 72), Табатадзе (Квернадзе, 57) – Кварацхелия, Зивзиваде (Квилитая, 72), Давиташвили (Абуашвили, 85).

Испания: Симон – Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро (Льоренте, 46) – Руис (Барриос, 62), Субименди, Мерино (Лопес, 61) – Баэна, Оярсабаль (Иглесиас,71), Торрес (Пино, 80).

Арбитр: Бенуа Бастьен (Эпиналь, Франция).

Стадион: «Борис Пайчадзе» (Тбилиси).

Удары (в створ) – 6 (2) : 14 (7)

Угловые – 4:6

Оффсайды – 1:0

Температура: 12°C