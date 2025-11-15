Разгром, но еще не выход на ЧМ-2026. Испания не заметила Грузию

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
15 ноября 2025, 21:06 | Обновлено 15 ноября 2025, 21:39
3

Команда де ла Фуэнте продолжает серию побед без пропущенных голов

Getty Images/Global Images Ukraine

Подходит к завершению основная часть европейского квалификационного раунда чемпионата мира-2026, и не только национальной сборной Украины в ближайшие дни предстоит решать свою судьбу на следующий календарный год. Впрочем, есть и такие команды, которые перед ноябрьской частью противостояний находились в полушаге от прямого попадания на мундиаль. Испания в статусе действующего чемпиона Европы, разумеется, входила в этот список.

Коллективу Луиса де ла Фуэнте в предпоследнем туре нужно было навестить Грузию, которая в группе E с Турцией и Болгарией в составе искала счастья со скромными тремя очками в активе. Шансы подопечных Вилли Саньйоля догнать «лунных звезд» были настолько малы, насколько это в принципе возможно в контексте команды, которой нужно, чтобы конкуренты проиграли обе свои игры, и при этом «крестоносцы» оба раза победили, и еще желательно сделали это с такими счетами, чтобы компенсировать отставание по разнице голов -6 от турок. О таких сказочных сценариях говорят просто – нереалистичные, с чем трудно не согласиться.

Футболисты «Фурии роха» тоже чувствовали свое господствующее положение в этой ситуации, хотя в итоге свое дело все равно выполнили должным образом. Грузия оказалась под давлением уже с первых минут и не стоило ожидать, что хозяева поля долгое время будут сдерживать чужие наступления. В итоге этого не произошло – на седьмой минуте Ферран расстреливал пустые ворота с прострела с левого фланга на дальнюю штангу, но Гочолеишвили бросился блокировать. Как потом выяснилось, с помощью руки в неестественном положении.

Испанцы таким образом получили право на пенальти, а Оярсабаль легким ударом в правый нижний угол пополнил свой багаж бомбардира сборной. Далее команда де ла Фуэнте оборотов не сбавляла, так что уже к перерыву мы увидели полноценный разгром. На 22 минуте центр обороны Грузии не выдержал передачи Руиса на Субименди, а на 35 минуте Ферран все-таки забил в пустые ворота с прострела с левого фланга, что помешало ему сделать до первого мяча гостей.

После перерыва особого желания атаковать от Испании не было заметно, и даже больше – команда де ла Фуэнте рисковала пропустить первый мяч. Однако этого так и не произошло – Симон помешал дальнему удару Меквабишвили в середине тайма, а под занавес игры Льоренте попал в левую штангу собственных ворот рикошетом от Кубарси, когда спешно выбивал мяч. Что касается разгромного счета, то испанцам его обеспечил тот же Оярсабаль, когда головой сыграл на завершение подачи с правого фланга от Феррана.

В заключительном туре Грузия поедет в Болгарию, а Испания примет Турцию.

Чемпионат мира-2026. Квалификация. 5-й тур.

Грузия – Испания - 0:4

Голы: Оярсабаль, 11 (пен.), 64, Субименди, 22, Торрес, 35

Предупреждение: Мерино, 57

Грузия: Мамардашвили – Мамучашвили, Гогличидзе (Кашия, 46), Лочошвили, Гочолеишвили – Китеишвили, Меквабишвили (Цитаишвили, 72), Табатадзе (Квернадзе, 57) – Кварацхелия, Зивзиваде (Квилитая, 72), Давиташвили (Абуашвили, 85).

Испания: Симон – Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро (Льоренте, 46) – Руис (Барриос, 62), Субименди, Мерино (Лопес, 61) – Баэна, Оярсабаль (Иглесиас,71), Торрес (Пино, 80).

Арбитр: Бенуа Бастьен (Эпиналь, Франция).

Стадион: «Борис Пайчадзе» (Тбилиси).

Удары (в створ) – 6 (2) : 14 (7)
Угловые – 4:6
Оффсайды – 1:0

ГРУЗИЯ - ИСПАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу ЧМ-2026 по футболу Грузия - Испания
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dudigo78
Ну це французи не помітили Україну. Грузини хоч по воротам били
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Mark4854590
Іспанці ще жодного м'яча не пропустили. Важко уявити, що вони туркам програють з великим рахунком
Ответить
0
