Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Грузия – Испания – 0:4. Дубль Оярсабаля в Тбилиси. Видео голов, обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Грузия
15.11.2025 19:00 – FT 0 : 4
Испания
Чемпионат мира
15 ноября 2025, 21:09 | Обновлено 15 ноября 2025, 21:10
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026 в группе E

Getty Images/Global Images Ukraine

15 ноября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е между сборными Грузии и Испании.

Коллективы сыграли на стадионе в Тбилиси. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу испанцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль оформил Микель Оярсабаль. Еще по одному голу забили Мартин Субименди и Ферран Торрес.

Подопечные Луиса де ла Фуэенте выиграли пять поединков из пяти в квартете с разницей мячей 19:0.

Квалификация ЧМ-2026. Группа E, 15 ноября

Грузия – Испания – 0:4

Голы: Оярсабаль, 11, 63, Субименди, 22, Ферран Торрес, 34

Видеообзор ожидается...

ГОЛ! 0:1 Оярсабаль, 11 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:2 Субименди, 22 мин.

ГОЛ! 0:3 Ферран Торрес, 22 мин.

ГОЛ! 0:4 Оярсабаль, 63 мин.

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания), асcист Ферран Торрес.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Испания), асcист Микель Оярсабаль.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Испания), асcист Фабиан Руис.
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Испания).
сборная Грузии по футболу сборная Испании по футболу Грузия - Испания ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор пенальти Мартин Субименди Микель Оярсабаль Ферран Торрес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
