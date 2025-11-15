15 ноября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е между сборными Грузии и Испании.

Коллективы сыграли на стадионе в Тбилиси. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу испанцев.

Дубль оформил Микель Оярсабаль. Еще по одному голу забили Мартин Субименди и Ферран Торрес.

Подопечные Луиса де ла Фуэенте выиграли пять поединков из пяти в квартете с разницей мячей 19:0.

Квалификация ЧМ-2026. Группа E, 15 ноября

Грузия – Испания – 0:4

Голы: Оярсабаль, 11, 63, Субименди, 22, Ферран Торрес, 34

Видеообзор ожидается...

ГОЛ! 0:1 Оярсабаль, 11 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:2 Субименди, 22 мин.

ГОЛ! 0:3 Ферран Торрес, 22 мин.

ГОЛ! 0:4 Оярсабаль, 63 мин.