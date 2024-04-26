Свентек поделилась планами на турнир в Мадриде и на весь сезон-2024

Польская теннисистка Ига Свентек, которая лидирует в рейтинге Женской теннисной ассоциации, поделилась своими планами на топ-турнир в Мадриде и рассказала о целях на весь сезон 2024 года.

«Очевидно, что [победа в Мадриде будет означать] многое. Победа в любом таком крупном турнире очень важна. Это не то, к чему можно привыкнуть. За это всегда хочется бороться.

Обычно я не думаю о том, чтобы выиграть турнир в самом его начале. Очевидно, что каждый турнир имеет свою атмосферу и по-своему особенный. Но с другой стороны, это WTA 1000, и, в конце концов, не так уж важно, какой из них я выиграю.

Каждый большой турнир, который я выиграю, придаст мне уверенности, независимо от того, где он проходит и как выглядит. Так что я действительно не против [победить]. Я постараюсь выиграть каждый турнир, в котором участвую. Вот и все», – призналась Свентек.

Напомним, в первом матче на WTA 1000 Мадрид Ига Свентек переиграла в двух сетах китаянку Ван Сию (№52 WTA) – 6:1, 6:4. В следующем раунде польская теннисистка сразится с Сораной Кырстей из Румынии (№30 WTA).