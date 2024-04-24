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Испания
24 апреля 2024, 17:24 | Обновлено 24 апреля 2024, 18:02
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Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной

Украинский вратарь отрицает, что мяч пересек линию

24 апреля 2024, 17:24 | Обновлено 24 апреля 2024, 18:02
4100
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Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, пропустив два мяча. На 29-й минуте матча 16-летний футболист «Барсы» Ламин Ямал пробил по воротам «сливочных». Лунин сумел вынести мяч с ленточки. VAR долго проверял, пересек ли мяч линию ворот, однако в итоге гол не был засчитан.

Украинский вратарь Андрей Лунин для El Chiringuito TV впервые публично прокомментировал этот эпизод.

Вы, как человек, который был ближе к эпизоду, считаете, что мяч зашел в ворота или нет?

– «Нет, мяч полностью не зашел в ворота».

Ранее Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин VAR Ламин Ямал судейство
Дмитро Олійник Источник: El Chiringuito TV
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