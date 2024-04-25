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  4. ФОТО. С кем встречается Беллингем? Горячая модель, которая старше на 5 лет
Англия
25 апреля 2024, 05:25 |
1574
0

ФОТО. С кем встречается Беллингем? Горячая модель, которая старше на 5 лет

Джуд состоит в романтических отношений с Лаурой Селией

25 апреля 2024, 05:25 |
1574
0
ФОТО. С кем встречается Беллингем? Горячая модель, которая старше на 5 лет
Instagram. Лаура Селия

20-летний английский полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Мадрид Джуд Беллингем состоит в отношениях с моделью Лаурой Селией, которая старше его на 5 лет.

Сам англичанин не афишировал связь с Лаурой, но девушка проговорилась своим визажистам. Об этом сообщает британский таблоид TheSun.

Селия родом из Нидерландов. Она провела с Беллингегом последние выходные в его владениях в Мадриде.

Лаура снималась для ряда популярных брендов, в частности PrettyLittleThing. Также блондинка представляет модельное агентство The Four Models, что находится в Манчестере.

Год назад Джуд разошелся с моделью Асантьевой Читти.

Недавно издание GOAL обновил список претендентов на Золотой мяч 2024. Беллингем продолжает уверенно лидировать в рейтинге.

ФОТО. С кем встречается Беллингем? Горячая модель, которая старше на 5 лет

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Джуд Беллингем фото lifestyle
Даниил Агарков Источник: The Sun
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