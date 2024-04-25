20-летний английский полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Мадрид Джуд Беллингем состоит в отношениях с моделью Лаурой Селией, которая старше его на 5 лет.

Сам англичанин не афишировал связь с Лаурой, но девушка проговорилась своим визажистам. Об этом сообщает британский таблоид TheSun.



Селия родом из Нидерландов. Она провела с Беллингегом последние выходные в его владениях в Мадриде.

Лаура снималась для ряда популярных брендов, в частности PrettyLittleThing. Также блондинка представляет модельное агентство The Four Models, что находится в Манчестере.

Год назад Джуд разошелся с моделью Асантьевой Читти.

Недавно издание GOAL обновил список претендентов на Золотой мяч 2024. Беллингем продолжает уверенно лидировать в рейтинге.

ФОТО. С кем встречается Беллингем? Горячая модель, которая старше на 5 лет