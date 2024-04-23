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23 апреля 2024, 07:25 |
472
0

Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20

Главным фаворитом все также является Джуд Беллингем, Лионель Месси замыкает двадцатку

23 апреля 2024, 07:25 |
472
0
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024. –

Главным претендентом все также является английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Кроме того, многие аналитические ресурсы утверждают, что англичанин еще больше укрепил лидерство после победного гола на последних минутах в ворота «Барселоны» (3:2).

Второй претендент на получение главной индивидуальной награды – француз Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Третью позицию занимает английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. Он вытиснил из топ-3 Фила Фодена («Манчестер Сити»), который теперь располагается на 4-й строчке.

Пятерку замыкает еще один звездный игрок королевского клуба Винисиус Жуниор. На 6-м месте – Флориан Вирц из «Байера». И только седьмым сейчас идет один из лучших бомбардиров последних сезонов Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Легендарный Криштиану Роналду («Аль-Наср») выпал из топ-20. Кроме португальца первую двадцатку покинули Вирджил Ван Дейк и Хулиан Альварес.

Лионель Месси из «Интера Майами» опустился с 19-й строчки на 20-ю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024:

  1. Джуд Беллингем (Реал)
  2. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  3. Гарри Кейн (Бавария)
  4. Фил Фоден (Манчестер Сити)
  5. Винисиус Жуниор (Реал)
  6. Флориан Вирц (Байер)
  7. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  8. Родри (Манчестер Сити)
  9. Родриго (Реал)
  10. Букайо Сака (Арсенал)
  11. Антонио Рюдигер (Реал)
  12. Антуан Гризманн (Атлетико)
  13. Мохамед Салах (Ливерпуль)
  14. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
  15. Бернарду Силва (Манчестер Сити)
  16. Деклан Райс (Арсенал)
  17. Джереми Фримпонг (Байер)
  18. Лаутаро Мартинес (Интер)
  19. Йозуа Киммих (Бавария)
  20. Лионель Месси (Интер Майами)
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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