Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20

Известный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024. –

Главным претендентом все также является английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Кроме того, многие аналитические ресурсы утверждают, что англичанин еще больше укрепил лидерство после победного гола на последних минутах в ворота «Барселоны» (3:2).

Второй претендент на получение главной индивидуальной награды – француз Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Третью позицию занимает английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. Он вытиснил из топ-3 Фила Фодена («Манчестер Сити»), который теперь располагается на 4-й строчке.

Пятерку замыкает еще один звездный игрок королевского клуба Винисиус Жуниор. На 6-м месте – Флориан Вирц из «Байера». И только седьмым сейчас идет один из лучших бомбардиров последних сезонов Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Легендарный Криштиану Роналду («Аль-Наср») выпал из топ-20. Кроме португальца первую двадцатку покинули Вирджил Ван Дейк и Хулиан Альварес.

Лионель Месси из «Интера Майами» опустился с 19-й строчки на 20-ю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024: