Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Главным фаворитом все также является Джуд Беллингем, Лионель Месси замыкает двадцатку
Известный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024. –
Главным претендентом все также является английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Кроме того, многие аналитические ресурсы утверждают, что англичанин еще больше укрепил лидерство после победного гола на последних минутах в ворота «Барселоны» (3:2).
Второй претендент на получение главной индивидуальной награды – француз Килиан Мбаппе из «ПСЖ».
Третью позицию занимает английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. Он вытиснил из топ-3 Фила Фодена («Манчестер Сити»), который теперь располагается на 4-й строчке.
Пятерку замыкает еще один звездный игрок королевского клуба Винисиус Жуниор. На 6-м месте – Флориан Вирц из «Байера». И только седьмым сейчас идет один из лучших бомбардиров последних сезонов Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Легендарный Криштиану Роналду («Аль-Наср») выпал из топ-20. Кроме португальца первую двадцатку покинули Вирджил Ван Дейк и Хулиан Альварес.
Лионель Месси из «Интера Майами» опустился с 19-й строчки на 20-ю.
Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024:
- Джуд Беллингем (Реал)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Фил Фоден (Манчестер Сити)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Флориан Вирц (Байер)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Родри (Манчестер Сити)
- Родриго (Реал)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Антонио Рюдигер (Реал)
- Антуан Гризманн (Атлетико)
- Мохамед Салах (Ливерпуль)
- Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
- Бернарду Силва (Манчестер Сити)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Джереми Фримпонг (Байер)
- Лаутаро Мартинес (Интер)
- Йозуа Киммих (Бавария)
- Лионель Месси (Интер Майами)
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