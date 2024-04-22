ВИДЕО. Гол Джуда Беллингема на 90+1 мин принес победу Реалу над Барселоной
Судьба очередного Эль-Классико была решена в компенсированное время
Вечером 21 апреля прошел матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встречались Реал и Барселона.
Команды играли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл весь матч за галактикос.
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Судьба очередного Эль-Классико была решена в компенсированное время. Гол Джуда Беллингема на 90+1 минуте принес победу Реалу над Барселоной (3:2).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Реала и Барселоны
ГОЛ! 3:2. Джуд Беллингем, 90+1 мин.
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