Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол Джуда Беллингема на 90+1 мин принес победу Реалу над Барселоной
Испания
22 апреля 2024, 00:15 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:41
450
0

ВИДЕО. Гол Джуда Беллингема на 90+1 мин принес победу Реалу над Барселоной

Судьба очередного Эль-Классико была решена в компенсированное время

22 апреля 2024, 00:15 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:41
450
0
ВИДЕО. Гол Джуда Беллингема на 90+1 мин принес победу Реалу над Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Вечером 21 апреля прошел матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встречались Реал и Барселона.

Команды играли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл весь матч за галактикос.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Судьба очередного Эль-Классико была решена в компенсированное время. Гол Джуда Беллингема на 90+1 минуте принес победу Реалу над Барселоной (3:2).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Реала и Барселоны

ГОЛ! 3:2. Джуд Беллингем, 90+1 мин.

По теме:
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
У кого 8.5? Стала известна оценка Лунина за суперматч Реал – Барселона
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига видео голов и обзор Джуд Беллингем
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КАСИЛЬЯС: «Потеряв лучшего вратаря мира, Реал с Луниным – в полуфинале ЛЧ»
Футбол | 21 апреля 2024, 10:35 0
КАСИЛЬЯС: «Потеряв лучшего вратаря мира, Реал с Луниным – в полуфинале ЛЧ»
КАСИЛЬЯС: «Потеряв лучшего вратаря мира, Реал с Луниным – в полуфинале ЛЧ»

Икер как-то уж очень своеобразно похвалил «Реал», явно задев качество работы украинского кипера

Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Теннис | 21 апреля 2024, 15:18 37
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте

После трех фантастических побед Марта не сумела продолжить свою сказку на соревнованиях в Германии

Источник: Луческу посетит матч Динамо – Полесье с дружеским визитом
Футбол | 21.04.2024, 15:11
Источник: Луческу посетит матч Динамо – Полесье с дружеским визитом
Источник: Луческу посетит матч Динамо – Полесье с дружеским визитом
Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника
Бокс | 21.04.2024, 02:55
Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника
Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника
Красивое окончание. Экс-хавбек Динамо попрощался с фанами в Австралии
Футбол | 21.04.2024, 22:23
Красивое окончание. Экс-хавбек Динамо попрощался с фанами в Австралии
Красивое окончание. Экс-хавбек Динамо попрощался с фанами в Австралии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой
ЧМ по хоккею U-18. Украина завершила турнир победой
20.04.2024, 16:13 12
Хоккей
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
20.04.2024, 22:19 37
Футбол
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
21.04.2024, 00:37
Футбол
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
20.04.2024, 00:24 7
Футбол
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2024, 19:55 66
Теннис
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
21.04.2024, 01:18 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем