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Англия
24 апреля 2024, 19:01 | Обновлено 24 апреля 2024, 19:15
3499
2

В Челси принято решение о будущем Мудрика

«Пенсионеры» расставили приоритеты в отношении украинца

24 апреля 2024, 19:01 | Обновлено 24 апреля 2024, 19:15
3499
2
В Челси принято решение о будущем Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В лондонском «Челси» принято решение о планах в отношении украинского полузащитника Михаила Мудрика, а также англичанина Нони Мадуэке.

Сообщается, что оба игрока не являются приоритетными целями для продажи. И это несмотря на свою нестабильную игру с тех пор, как они присоединились к «Челси» почти 18 месяцев назад.

«Челси» выложил колоссальные 120 млн фунтов на подписание Мудрика и Мадуэке в рамках своих расходов за последние 2 года. Первому удалось забить всего шесть голов в 52 матчах за «синих», а второй показал себя немного лучше – семь голов в 39 играх.

В летнее трансферное окно «Челси», возможно, придется избавиться от некоторых игроков состава, чтобы соответствовать правилам АПЛ по прибыли и устойчивому развитию. Но ни Мудрик, ни Мадуэке проданы не будут. На «Стэмфорд Бридж» считают, что оба игрока имеют потенциал значительно улучшиться в будущем.

Ранее британские СМИ оценили игру Михаила Мудрика в матче с «Арсеналом» (0:5).

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Михаил Мудрик Челси Нони Мадуэке трансферы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Football London
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Комментарии 2
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Микола Захарченко
Мудрику потрібно йти в оренду , для отримання ігрової практики . В той же умовний Брайтона до " свого " тренера , якщо залишиться Де Дзербі ...
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Saar
Тоді наступний сезон  буде, як цей 
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