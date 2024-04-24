В Челси принято решение о будущем Мудрика

В лондонском «Челси» принято решение о планах в отношении украинского полузащитника Михаила Мудрика, а также англичанина Нони Мадуэке.

Сообщается, что оба игрока не являются приоритетными целями для продажи. И это несмотря на свою нестабильную игру с тех пор, как они присоединились к «Челси» почти 18 месяцев назад.

«Челси» выложил колоссальные 120 млн фунтов на подписание Мудрика и Мадуэке в рамках своих расходов за последние 2 года. Первому удалось забить всего шесть голов в 52 матчах за «синих», а второй показал себя немного лучше – семь голов в 39 играх.

В летнее трансферное окно «Челси», возможно, придется избавиться от некоторых игроков состава, чтобы соответствовать правилам АПЛ по прибыли и устойчивому развитию. Но ни Мудрик, ни Мадуэке проданы не будут. На «Стэмфорд Бридж» считают, что оба игрока имеют потенциал значительно улучшиться в будущем.

Ранее британские СМИ оценили игру Михаила Мудрика в матче с «Арсеналом» (0:5).