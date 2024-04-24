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  4. «Выглядел потерянным». Британские СМИ оценили игру Мудрика с Арсеналом
Англия
24 апреля 2024, 13:13 |
548
4

«Выглядел потерянным». Британские СМИ оценили игру Мудрика с Арсеналом

Мудрик, как и вся команда, не впечатлил

24 апреля 2024, 13:13 |
548
4
«Выглядел потерянным». Британские СМИ оценили игру Мудрика с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Британский портал Football London, оценивая выступления Михаила Мудрика в поединке с «Арсеналом» (0:5), подчеркнул, что вся команда провалила матч, однако отметил проблемы украинского игрока в этой встрече.

«Мудрик выглядел потерянным все время на поле. В обороне он не мог помочь Кукурелье в борьбе с Сака. А в атаке Михаил не использовал свободное пространство, которое у него было».

«Не видно, что Мудрик может добавить «Челси» в таких матчах», – отметили журналисты.

Михаил вышел в стартовом составе, но был заменен на 66-й минуте.

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Челси Арсенал Лондон Арсенал - Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Football London
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Комментарии 4
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Southeast*
Один Мудрик вышел против Арсенала, который долбал и долбал Челси со всех сторон.)      И даже наш комментатор заметил, что команда тупо искала глазами Палмера, а не Мудрика.
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0
George1
Він не розуміє гру .нема пасу .удару .єдине шо є це швидкість .для шахтаря цього достатньо .для Апл дуже замало 
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-1
anacreon
"Виглядав загубленим" це стан душі Мудрика. Він по іншому і не вміє.
Можна шукати виправдань, що Кукурелья паси не віддає, не такі три тренери, не така позиція, те, се.
Але от Мурику дають шанс грати і він нічого не показує. Їм реально треба віддавати його в оренду. Півтора роки пройшло. Ніякого прогресу. При оренді можна потрапити пограти в топ-клуб, який би може навіть в ЛЧ грав. Як Жоао Фелікс сходив в оренду в Челсі, а потім в Барселону.
Мудрика би кудись в Мілан, наприклад. В ЛЧ будуть грати. В топ-3 свого чемпіонату.  Ідеальний варіант. Може в повільному чемпіонаті якось би легше було. Він не може швидко приймати рішення. Поки він думає вже все перекрито і м'яч забрали.
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-2
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