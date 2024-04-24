«Выглядел потерянным». Британские СМИ оценили игру Мудрика с Арсеналом

Британский портал Football London, оценивая выступления Михаила Мудрика в поединке с «Арсеналом» (0:5), подчеркнул, что вся команда провалила матч, однако отметил проблемы украинского игрока в этой встрече.

«Мудрик выглядел потерянным все время на поле. В обороне он не мог помочь Кукурелье в борьбе с Сака. А в атаке Михаил не использовал свободное пространство, которое у него было».

«Не видно, что Мудрик может добавить «Челси» в таких матчах», – отметили журналисты.

Михаил вышел в стартовом составе, но был заменен на 66-й минуте.