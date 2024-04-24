«Выглядел потерянным». Британские СМИ оценили игру Мудрика с Арсеналом
Мудрик, как и вся команда, не впечатлил
Британский портал Football London, оценивая выступления Михаила Мудрика в поединке с «Арсеналом» (0:5), подчеркнул, что вся команда провалила матч, однако отметил проблемы украинского игрока в этой встрече.
«Мудрик выглядел потерянным все время на поле. В обороне он не мог помочь Кукурелье в борьбе с Сака. А в атаке Михаил не использовал свободное пространство, которое у него было».
«Не видно, что Мудрик может добавить «Челси» в таких матчах», – отметили журналисты.
Михаил вышел в стартовом составе, но был заменен на 66-й минуте.
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Можна шукати виправдань, що Кукурелья паси не віддає, не такі три тренери, не така позиція, те, се.
Але от Мурику дають шанс грати і він нічого не показує. Їм реально треба віддавати його в оренду. Півтора роки пройшло. Ніякого прогресу. При оренді можна потрапити пограти в топ-клуб, який би може навіть в ЛЧ грав. Як Жоао Фелікс сходив в оренду в Челсі, а потім в Барселону.
Мудрика би кудись в Мілан, наприклад. В ЛЧ будуть грати. В топ-3 свого чемпіонату. Ідеальний варіант. Може в повільному чемпіонаті якось би легше було. Він не може швидко приймати рішення. Поки він думає вже все перекрито і м'яч забрали.