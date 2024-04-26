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Англия
26 апреля 2024, 17:48 | Обновлено 26 апреля 2024, 17:51
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0

Легенда Ливерпуля высказался о желаемом тренере для мерсисайдцев

Джейми Каррагер поделился экспертным мнением

26 апреля 2024, 17:48 | Обновлено 26 апреля 2024, 17:51
170
0
Легенда Ливерпуля высказался о желаемом тренере для мерсисайдцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поведал, какого именно наставника он хотел бы видеть во главе «красных» после ухода из команды немца Юргена Клоппа.

«Я бы предпочел кого-то вроде Томаса Тухеля, который обыгрывал Пепа Гвардиолу в финале Лиги чемпионов. Тухель работал в «Майнце» и «Боруссии» Дортмунд после Клоппа и везде преуспевал. Да, в этом сезоне у него ничего не получилось в Бундеслиге, но достаточно посмотреть на Карло Анчелотти и Унаи Эмери, чтобы понять, как топ-тренеры умеют реагировать на неудачи», – заявил Каррагер в своей колонке для The Telegraph.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» находится в переговорах с Арне Слот из «Фейеноорда».

До этого Джейми Каррагер назвал самого важного человека в футболе.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Джейми Каррагер
Юрій Остроумов Источник: The Telegraph
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