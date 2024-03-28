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Англия
28 марта 2024, 09:14 | Обновлено 28 марта 2024, 09:19
648
0

Легендарный защитник Ливерпуля назвал самого важного человека в футболе

Джейми Каррагер оценил нидерландца Йохана Кройфа

28 марта 2024, 09:14 | Обновлено 28 марта 2024, 09:19
648
0
Легендарный защитник Ливерпуля назвал самого важного человека в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Йохан Кройф

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился мнением о наследии экс-тренера «Барселоны» и трехкратного обладателя Золотого мяча Йохана Кройфа, назвав его самым важным человеком в футболе.

«Я выберу Кройфа. И дело не в том, что он добился каких-то грандиозных успехов в своей карьере, а в том, что его путь в «Барселоне» был уникальным. О Йохане говорят до сих пор. Обсуждают философию, которую он заложил в каталонском клубе. Так что для меня Йохан Кройф — самый важный человек в истории футбола», – заявил Каррагер.

В своей тренерской карьере Йохан Кройф возглавлял «Барселону» и «Аякс». С «блауграной» нидерландец 4 раза побеждал в чемпионате Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также побеждал в Кубке чемпионов УЕФА (ныне – Лига чемпионов), Кубке Кубков и Суперкубке Европы.

Ранее Каррагер сравнил нынешнюю АПЛ с раем.

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Йохан Кройф Джейми Каррагер Барселона
Источник Daily Mail
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