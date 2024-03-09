Каррагер сравнил нынешнюю АПЛ с раем. Действительно Эдем?
Экс-футболист – о турнирной борьбе в чемпионате Англии
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги.
«Мечта для АПЛ – иметь два клуба, которые будут биться за титул до последнего тура. Если их будет три, то это вообще рай для нейтрального болельщика», – заявил Каррагер.
В заключение экс-футболиста призвал к наслаждению нынешней ситуацией в чемпионате Англии.
Напомним, в таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», у которого 63 очка. За ним идут «Манчестер Сити» (62) и «Арсенал» (61 пункт).
Ранее Джейми Каррагер рассказал, за счет чего «Ливерпуль» может стать чемпионом АПЛ.
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