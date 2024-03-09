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  4. Каррагер сравнил нынешнюю АПЛ с раем. Действительно Эдем?
Англия
09 марта 2024, 11:25 | Обновлено 09 марта 2024, 11:37
239
1

Каррагер сравнил нынешнюю АПЛ с раем. Действительно Эдем?

Экс-футболист – о турнирной борьбе в чемпионате Англии

09 марта 2024, 11:25 | Обновлено 09 марта 2024, 11:37
239
1
Каррагер сравнил нынешнюю АПЛ с раем. Действительно Эдем?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги.

«Мечта для АПЛ – иметь два клуба, которые будут биться за титул до последнего тура. Если их будет три, то это вообще рай для нейтрального болельщика», – заявил Каррагер.

В заключение экс-футболиста призвал к наслаждению нынешней ситуацией в чемпионате Англии.

Напомним, в таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», у которого 63 очка. За ним идут «Манчестер Сити» (62) и «Арсенал» (61 пункт).

Ранее Джейми Каррагер рассказал, за счет чего «Ливерпуль» может стать чемпионом АПЛ.

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Джейми Каррагер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Лондон
Источник The Telegraph
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luceorius
 Цілком слушна думка, зважаючи на те, що в решті чотирьох топ-чемпіонатах питання
чемпіонства вже практично вирішено, там лише боротьба за потрапляння у єврокубки.
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