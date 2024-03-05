Каррагер рассказал, за счет чего Ливерпуль может стать чемпионом АПЛ

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал о том, какой фактор может помочь команде Юргена Клоппа стать чемпионом АПЛ в нынешнем сезоне:

«Думаю, никто не пользуется пятью заменами лучше, чем Юрген Клопп, с момента их введения.

Мы уже говорили об «Арсенале» и думали, за счет чего они могут выиграть чемпионат. У них лучшая игра в обороне. «Манчестер Сити», вероятно, лучшая команда с лучшими игроками, а «Ливерпуль» может выиграть чемпионат за счет скамейки запасных, потому что Клопп всегда использует пять замен».

Сейчас «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с преимуществом в 1 очко над «Манчестер Сити».