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  4. Каррагер рассказал, за счет чего Ливерпуль может стать чемпионом АПЛ
Англия
05 марта 2024, 14:27 |
422
0

Каррагер рассказал, за счет чего Ливерпуль может стать чемпионом АПЛ

Легенда «Ливерпуля» – о шансах команды Юргена Клоппа

05 марта 2024, 14:27 |
422
0
Каррагер рассказал, за счет чего Ливерпуль может стать чемпионом АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал о том, какой фактор может помочь команде Юргена Клоппа стать чемпионом АПЛ в нынешнем сезоне:

«Думаю, никто не пользуется пятью заменами лучше, чем Юрген Клопп, с момента их введения.

Мы уже говорили об «Арсенале» и думали, за счет чего они могут выиграть чемпионат. У них лучшая игра в обороне. «Манчестер Сити», вероятно, лучшая команда с лучшими игроками, а «Ливерпуль» может выиграть чемпионат за счет скамейки запасных, потому что Клопп всегда использует пять замен».

Сейчас «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с преимуществом в 1 очко над «Манчестер Сити».

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Джейми Каррагер Ливерпуль Юрген Клопп Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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