Каррагер рассказал, за счет чего Ливерпуль может стать чемпионом АПЛ
Легенда «Ливерпуля» – о шансах команды Юргена Клоппа
Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал о том, какой фактор может помочь команде Юргена Клоппа стать чемпионом АПЛ в нынешнем сезоне:
«Думаю, никто не пользуется пятью заменами лучше, чем Юрген Клопп, с момента их введения.
Мы уже говорили об «Арсенале» и думали, за счет чего они могут выиграть чемпионат. У них лучшая игра в обороне. «Манчестер Сити», вероятно, лучшая команда с лучшими игроками, а «Ливерпуль» может выиграть чемпионат за счет скамейки запасных, потому что Клопп всегда использует пять замен».
Сейчас «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с преимуществом в 1 очко над «Манчестер Сити».
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