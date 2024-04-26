Киченок / Остапенко – Нил / Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 апреля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии должны были сыграть против тандема Лейла Фернандес (Канада) / Аранча Рус (Нидерланды), но те снялись. Новыми соперницами Киченок и Остапенко будут Ингрид Нил (Эстония) и Линда Носкова (Чехия). Встреча состоится 4-м запуском на корте №7 после матча Костюк – Шериф. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.

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Победительницы матча в следующем раунде сыграют против дуэта Кэти Бултер (Великобритания) / Маркета Вондроушова (Чехия).

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