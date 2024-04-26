Бразилец Колоса выздоровел, два игрока не готовятся к матчу с Александрией

28 апреля в 26-м туре чемпионата УПЛ футболисты «Колоса» будут принимать «Александрию».

Как стало известно Sport.ua, в этом поединке ковалевцам не смогут помочь травмированные Андрей Тотовицкий, последний раз защищавший цвета «Колоса» 2 марта в календарном матче с «Рухом», и Валерий Лучкевич, уже пропустивший предыдущий матч в Полтаве с «Ворсклой».

А вот бразильский легионер Диего, не избежавший повреждения в уже упомянутом поединке с «Рухом», вернулся в строй, тренируется в общей группе и рассчитывает попасть в заявку «Колоса» на воскресный поединок с «горожанами».

Сейчас в активе ковалевцев 28 очков и они занимают десятое место в чемпионате УПЛ.

Напомним, что в воскресенье, 28 апреля, состоится матч 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Александрия».