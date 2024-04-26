Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилец Колоса выздоровел, два игрока не готовятся к матчу с Александрией
Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 18:19 | Обновлено 26 апреля 2024, 18:45
125
0

Бразилец Колоса выздоровел, два игрока не готовятся к матчу с Александрией

Диего может попасть в заявку ковалевцев на игру

26 апреля 2024, 18:19 | Обновлено 26 апреля 2024, 18:45
125
0
Бразилец Колоса выздоровел, два игрока не готовятся к матчу с Александрией
ФК Колос. Диего

28 апреля в 26-м туре чемпионата УПЛ футболисты «Колоса» будут принимать «Александрию».

Как стало известно Sport.ua, в этом поединке ковалевцам не смогут помочь травмированные Андрей Тотовицкий, последний раз защищавший цвета «Колоса» 2 марта в календарном матче с «Рухом», и Валерий Лучкевич, уже пропустивший предыдущий матч в Полтаве с «Ворсклой».

А вот бразильский легионер Диего, не избежавший повреждения в уже упомянутом поединке с «Рухом», вернулся в строй, тренируется в общей группе и рассчитывает попасть в заявку «Колоса» на воскресный поединок с «горожанами».

Сейчас в активе ковалевцев 28 очков и они занимают десятое место в чемпионате УПЛ.

Напомним, что в воскресенье, 28 апреля, состоится матч 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Александрия».

По теме:
ЛНЗ – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Днепр-1 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Днепр-1 – Динамо. Текстовая трансляция матча
Диего Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос - Александрия Андрей Тотовицкий Валерий Лучкевич инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Другие виды | 25 апреля 2024, 20:47 3
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо

23-летняя украинка в Загребе последовательно одолела 5 соперниц

ОФИЦИАЛЬНО. Молодой бразильский клуб подписал 35-летнего экс-игрока Шахтера
Футбол | 26 апреля 2024, 16:11 0
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой бразильский клуб подписал 35-летнего экс-игрока Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой бразильский клуб подписал 35-летнего экс-игрока Шахтера

Дентиньо стал футболистом «Амазонас»

Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Футбол | 26.04.2024, 08:01
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Дарио СРНА: Хотим получить за Судакова большие деньги. Будет больше 60 млн
Футбол | 26.04.2024, 11:10
Дарио СРНА: Хотим получить за Судакова большие деньги. Будет больше 60 млн
Дарио СРНА: Хотим получить за Судакова большие деньги. Будет больше 60 млн
Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 26.04.2024, 07:31
Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
25.04.2024, 19:15 10
Теннис
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
26.04.2024, 12:51 5
Хоккей
Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
24.04.2024, 21:29 1
Футбол
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
25.04.2024, 11:05 14
Футбол
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
25.04.2024, 14:53 6
Бокс
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
25.04.2024, 21:40 8
Футбол
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
25.04.2024, 17:13 37
Футбол
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
25.04.2024, 03:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем