Украина. Премьер лига26 апреля 2024, 10:15 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Александрия
28 апреля в 15:30 состоится матч 26-го тура УПЛ
26 апреля 2024, 10:15 |
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В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Александрия».
Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.
К началу 26-го тура «Колос» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 28 очков.
«Александрия» занимает 12-ю строчку, сыграв 25 матчей и набрав 25 очков.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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