Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Александрия
Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 10:15 |
78
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Александрия

28 апреля в 15:30 состоится матч 26-го тура УПЛ

26 апреля 2024, 10:15 |
78
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Александрия
УПЛ

В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Александрия».

Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.

К началу 26-го тура «Колос» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 28 очков.

«Александрия» занимает 12-ю строчку, сыграв 25 матчей и набрав 25 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Верес
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Александрия где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
Бокс | 25 апреля 2024, 14:53 6
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри

Также MEGOGO покажет поединок Беринчик – Наваррете

Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 26 апреля 2024, 07:31 0
Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25

«Фейеноорд» гарантировал себе участие в главном еврокубком турнире в следующем сезоне

Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
Футбол | 25.04.2024, 17:13
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Футбол | 25.04.2024, 21:40
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
ГВАРДИОЛА: «Брайтон никогда не сдается. Мы обыграли хорошую команду»
Футбол | 26.04.2024, 01:42
ГВАРДИОЛА: «Брайтон никогда не сдается. Мы обыграли хорошую команду»
ГВАРДИОЛА: «Брайтон никогда не сдается. Мы обыграли хорошую команду»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
25.04.2024, 19:15 9
Теннис
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
25.04.2024, 10:00 7
Хоккей
9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ
9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ
24.04.2024, 20:03 4
Хоккей
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
25.04.2024, 18:50
Футбол
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
25.04.2024, 16:22 22
Теннис
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
24.04.2024, 12:20 19
Футбол
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
25.04.2024, 11:05 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем