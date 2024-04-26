Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Александрия

В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Александрия».

Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.

К началу 26-го тура «Колос» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 28 очков.

«Александрия» занимает 12-ю строчку, сыграв 25 матчей и набрав 25 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV