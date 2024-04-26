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Англия
26 апреля 2024, 17:12 | Обновлено 26 апреля 2024, 17:27
347
0

Почеттино упрекнул игроков Челси. Что не так с Мудриком и Ко?

Аргентинец – о мотивации команды

26 апреля 2024, 17:12 | Обновлено 26 апреля 2024, 17:27
347
0
Почеттино упрекнул игроков Челси. Что не так с Мудриком и Ко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино перед матчем 35-го тура АПЛ с «Астон Виллой», который состоится в субботу, 27 апреля, высказался о нынешнем состоянии коллектива в свете мотивации.

– Мы много говорили, пытались понять, как нам нужно вести себя, когда игра сложная, когда требования так высоки. Нам нужно быть более сильными, по-настоящему верить в то, как мы играем, в нашу философию, в то, как мы готовимся к играм, и во все, что за этим последует. И быть дисциплинированными.

Когда ты играешь за «Челси», то мотивация есть, даже если не за что играть, даже если ты играешь в матче против своих товарищей по команде. Если у вас нет мотивации, то это сложно.

Если вы спросите меня, нужно ли нам мотивировать игроков, чтобы они снова вышли на поле завтра или послезавтра, то я думаю, что у нас большая проблема. Она в том, чтобы они были способны выступать, и, конечно, мы не можем давать им оправдания, чтобы они не выступали и не были сосредоточены.

Но в то же время мы - группа людей, мы не машины. В некоторых обстоятельствах вы теряете ориентир, но мы здесь для того, чтобы помочь вам быть сосредоточенными. Игроки должны быть сосредоточены, потому что впереди еще шесть матчей. Для меня это важные шесть игр, и игроки должны чувствовать то же самое.

– Должны ли игроки показать, что они все еще должны быть частью команды на следующий сезон?

– Да, потому что выглядит так, будто только мне нужно совершенствоваться. Тренер всегда должен совершенствоваться, чтобы заслужить быть здесь в следующем сезоне. Мы все несем ответственность за ситуацию, и все мы должны совершенствоваться, чтобы заслуживать быть здесь в следующем сезоне, – заявил Почеттино.

Ранее Маурисио Почеттино после фиаско с «Арсеналом» (0:5) рассказал о желаемом месте «Челси».

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Юрій Остроумов Источник: Football London
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