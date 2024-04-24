Почеттино после фиаско с Арсеналом рассказал о желаемом месте Челси

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино после поражения подопечных от «Арсенала» (0:5) в перенесенном матче 29-го тура АПЛ высказался о том, где ему хотелось бы видеть команды.

«Мы тоже должны быть там, где находится «Арсенал». Мы много говорим в этом сезоне, и весь смысл наших слов заключается в том, что в следующем сезоне мы хотим занять другое место [в турнирной таблице АПЛ]», – признался Почеттино.

«Челси» в таблице АПЛ занимает 9-е место, имея 47 очков после 32 матчей. «Арсенал» занимает промежуточную первую позицию, располагая 77 пунктами после 34 матчей.

Ранее экс-форвард раскритиковал звезд «Челси», которые исчезли в матче с «Арсеналом».