Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард раскритиковал звезд Челси, которые исчезли в матче с Арсеналом
Англия
24 апреля 2024, 17:13 | Обновлено 24 апреля 2024, 17:44
566
0

Экс-форвард раскритиковал звезд Челси, которые исчезли в матче с Арсеналом

Ян Райт оценил поединок «пенсионеров» против «канониров»

24 апреля 2024, 17:13 | Обновлено 24 апреля 2024, 17:44
566
0
Экс-форвард раскритиковал звезд Челси, которые исчезли в матче с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Нони Мадуэке

23 апреля в перенесенном матче 29-го тура Английской Премьер-лиги в Лондоне отношения выяснили «Арсенал» и «Челси».

Игра, как известно, завершилась крупной победой «канониров» со счетом 5:0.

Ныне 60-летний бывший нападающий сборной Англии и «Арсенала» Ян Райт по итогам матча раскритиковал звезд «Челси» Нони Мадуэке и Николаса Джексона.

«Мы видели тот большой инцидент во время пенальти, когда игроки боролись за мяч. Эти два игрока (Джексон и Мадуэке) не особо впечатляют своими выступлениями.

У них есть уверенность и нахальство, чтобы сделать это с лучшим игроком команды [Коулом Палмером]. Но когда они действительно нужны [«Челси»], то они не видны. Мне кажется, их мысли совершенно не о том, что им нужно делать [ради команды].

Если вы думаете о том, чтобы забить пенальти при счете 4:0, но появляется «Арсенал», а вы почти исчезаете и упускаете моменты, то, значит, у вас что-то не так. В этой раздевалке что-то не так», – заявил Райт.

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что ему не стыдно за поражение команды от «Арсенала».

По теме:
Названы худший и лучший трансферы МЮ при тен Хаге
Рио ФЕРДИНАНД: «Челси нужно покупать опытных игроков»
Гвардиола оценил честность арбитров АПЛ
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Арсенал Лондон Нони Мадуэке
Юрій Остроумов Источник: Football London
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе
Футбол | 24 апреля 2024, 18:08 1
Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе
Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе

Для кого-то из них предстоящее лето, вероятно, принесет момент, когда придется попрощаться

Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Футбол | 23 апреля 2024, 22:36 40
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ

Украинский вратарь летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Футбол | 24.04.2024, 07:01
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Футбол | 24.04.2024, 12:20
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
«Выглядел потерянным». Британские СМИ оценили игру Мудрика с Арсеналом
Футбол | 24.04.2024, 13:13
«Выглядел потерянным». Британские СМИ оценили игру Мудрика с Арсеналом
«Выглядел потерянным». Британские СМИ оценили игру Мудрика с Арсеналом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
23.04.2024, 12:00
Футбол
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
24.04.2024, 06:25 15
Футбол
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 34
Футбол
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
23.04.2024, 14:18 1
Теннис
Топовый турнир в Мадриде понес еще одну потерю среди участниц
Топовый турнир в Мадриде понес еще одну потерю среди участниц
23.04.2024, 11:54 1
Теннис
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
23.04.2024, 11:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем