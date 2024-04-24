Экс-форвард раскритиковал звезд Челси, которые исчезли в матче с Арсеналом
Ян Райт оценил поединок «пенсионеров» против «канониров»
23 апреля в перенесенном матче 29-го тура Английской Премьер-лиги в Лондоне отношения выяснили «Арсенал» и «Челси».
Игра, как известно, завершилась крупной победой «канониров» со счетом 5:0.
Ныне 60-летний бывший нападающий сборной Англии и «Арсенала» Ян Райт по итогам матча раскритиковал звезд «Челси» Нони Мадуэке и Николаса Джексона.
«Мы видели тот большой инцидент во время пенальти, когда игроки боролись за мяч. Эти два игрока (Джексон и Мадуэке) не особо впечатляют своими выступлениями.
У них есть уверенность и нахальство, чтобы сделать это с лучшим игроком команды [Коулом Палмером]. Но когда они действительно нужны [«Челси»], то они не видны. Мне кажется, их мысли совершенно не о том, что им нужно делать [ради команды].
Если вы думаете о том, чтобы забить пенальти при счете 4:0, но появляется «Арсенал», а вы почти исчезаете и упускаете моменты, то, значит, у вас что-то не так. В этой раздевалке что-то не так», – заявил Райт.
Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что ему не стыдно за поражение команды от «Арсенала».
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