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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО – о поражении от Арсенала: «Стыдно ли мне? Нет»
Англия
24 апреля 2024, 10:10 |
1103
2

Маурисио ПОЧЕТТИНО – о поражении от Арсенала: «Стыдно ли мне? Нет»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение от «Арсенала»

24 апреля 2024, 10:10 |
1103
2
Маурисио ПОЧЕТТИНО – о поражении от Арсенала: «Стыдно ли мне? Нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала» (0:5) в перенесенном матче 25-го тура Английской Премьер-лиги:

«Стыдно ли мне? Нет. Стыд – это несправедливое слово для описания наших игроков. Я не собираюсь обвинять игроков. Мы не можем обвинять молодых ребят, которые пришли сюда из-за тяжелых обстоятельств и пришли сюда сражаться против команды, которая борется за победу в Премьер-лиге».

После этого поражения «Челси» имеет 47 очков в 32 матчах АПЛ, что позволяет команде занимать лишь 9-ю строчку в турнирной таблице.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Маурисио Почеттино Челси Арсенал - Челси
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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D.Lanskoy
Взагалі-то Арсенал це теж молоді хлопці. Більше того, один з цих молодиків, Гаверц, раніше грав саме за Челсі і навіть виграв для них Лігу Чемпіонів, але, напевно, виявився застарим для молодої команди. Це просто ганьба. Я не вболював за Челсі за часи росісянського олігарха і хотів дати їм шанс, коли туди прийшов Мудрик. Я був кращої думки про Почеттіно, коли він працював з Тотнемом, але зараз — це суцільна ганьба. В Челсі повно класних виконавців топ-рівня, цей клуб мав би боротися за найвищі місця. Це цілком провина тренера, що, виявляється, команда занадто "молода".
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+3
potemkin78
видать хорошо контракт прописан
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+2
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