Маурисио ПОЧЕТТИНО – о поражении от Арсенала: «Стыдно ли мне? Нет»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала» (0:5) в перенесенном матче 25-го тура Английской Премьер-лиги:

«Стыдно ли мне? Нет. Стыд – это несправедливое слово для описания наших игроков. Я не собираюсь обвинять игроков. Мы не можем обвинять молодых ребят, которые пришли сюда из-за тяжелых обстоятельств и пришли сюда сражаться против команды, которая борется за победу в Премьер-лиге».

После этого поражения «Челси» имеет 47 очков в 32 матчах АПЛ, что позволяет команде занимать лишь 9-ю строчку в турнирной таблице.