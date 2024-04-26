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Италия
26 апреля 2024, 17:10 |
419
0

В Ювентусе возник конфликт из-за трансферной политики клуба

Массимилиано Аллегри не знал о действиях руководства

26 апреля 2024, 17:10 |
419
0
В Ювентусе возник конфликт из-за трансферной политики клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

В «Ювентуса» вспыхнул конфликт между спортивным директором клуба Кристиано Джунтоли и главным тренером Массимилиано Аллегри. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Джунтоли начал переговоры по поводу подписания голкипера «Монцы» Микеле Ди Грегорио, не посоветовавшись и даже не сообщив об этом Аллегри. Тренер «Старой синьоры» узнал об этом от генерального директора «Монцы» Адриано Галлиани, с которым они являются давними друзьями.

Аллегри не понравилось, что клуб предпринимает шаги на трансферном рынке за его спиной. Это может быть свидетельством того, что «Ювентус» планирует уволить тренера в конце текущего сезона.

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Ювентус Массимилиано Аллегри Кристиано Джунтоли Монца Адриано Галлиани трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Corriere della Sera
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