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  4. Ключевой футболист Челси перенес операцию и показал фото из больницы
Англия
26 апреля 2024, 17:54 |
1059
0

Ключевой футболист Челси перенес операцию и показал фото из больницы

Энцо Фернандес сыграл за лондонцев в этом сезоне 40 матчей

26 апреля 2024, 17:54 |
1059
0
Ключевой футболист Челси перенес операцию и показал фото из больницы
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес успешно перенес операцию и начинает процесс восстановления.

«Моя операция прошла успешно. Мне необходимо было ее сделать, поскольку я играл с болью около шести месяцев. Можно было оттягивать еще, лечась инъекциями и лекарствами, но пару недель назад боль стала невыносимой. Тем не менее, я каждый раз выходил на поле, поскольку хотел помочь команде в важных играх.

Всякий раз, когда я играю в футболке «Челси» или сборной Аргентины, я всегда отдаю все силы на поле, несмотря на боль. Но сейчас уже не было сил терпеть. Я скоро вернусь и стану только сильнее», – написал игрок на своей странице в Instagram, прикрепив фото из больничной палаты.

Отметим, что в нынешнем сезоне Энцо Фернандес провел 40 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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Энцо Фернандес операция фото
Юрій Вишневський Источник: Instagram
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