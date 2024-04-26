Интересный прецедент. Один из европейских чемпионатов отказался от VAR
В Швеции решили больше не использовать систему видеоповторов
Чемпионат Швеции по футболу принял решение отказаться от использования системы видеоповторов VAR. За это проголосовали 18 из 32 клубов высшего и первого дивизионов национального первенства.
По информации шведских СМИ, главная причина отказа от VAR – недовольство болельщиков клубов.
Соседи шведов, Норвегия, также рассматривает возможность отказа от использования VAR. Местным болельщикам эта система также не нравится: только за прошлый год более 70 групп фанатов устраивали акции протеста против использования видеоповторов.
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