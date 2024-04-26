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26 апреля 2024, 16:48 |
1087
0

Интересный прецедент. Один из европейских чемпионатов отказался от VAR

В Швеции решили больше не использовать систему видеоповторов

26 апреля 2024, 16:48 |
1087
0
Интересный прецедент. Один из европейских чемпионатов отказался от VAR
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Швеции по футболу принял решение отказаться от использования системы видеоповторов VAR. За это проголосовали 18 из 32 клубов высшего и первого дивизионов национального первенства.

По информации шведских СМИ, главная причина отказа от VAR – недовольство болельщиков клубов.

Соседи шведов, Норвегия, также рассматривает возможность отказа от использования VAR. Местным болельщикам эта система также не нравится: только за прошлый год более 70 групп фанатов устраивали акции протеста против использования видеоповторов.

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Олег Дидух Источник: Sportbladet
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