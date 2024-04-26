ОФИЦИАЛЬНО. Молодой бразильский клуб подписал 35-летнего экс-игрока Шахтера

Бывший нападающий «Шахтера» Дентиньо, как и сообщалось ранее, стал футболистом клуба бразильской Серии В «Амазонас».

«Амазонас» официально отрапортовал о подписании с 35-летним ветераном трудового соглашения, которое рассчитано до конца текущего сезона.

До трансфера в «Амазонас» Дентиньо более года пребывал в статусе свободного агента. Еще в октябре 2022 года он расторг контракт с «Сеарой», после чего никак не мог найти себе новую команду.

«Амазонас» - один из самых молодых профессиональных клубов в Бразилии. Он был основан в 2019 году, после чего последовательно квалифицировался сперва в Серию D, затем в Серию С, и вот теперь играет в Серии В.