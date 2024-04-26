ОФИЦИАЛЬНО. Молодой бразильский клуб подписал 35-летнего экс-игрока Шахтера
Дентиньо стал футболистом «Амазонас»
Бывший нападающий «Шахтера» Дентиньо, как и сообщалось ранее, стал футболистом клуба бразильской Серии В «Амазонас».
«Амазонас» официально отрапортовал о подписании с 35-летним ветераном трудового соглашения, которое рассчитано до конца текущего сезона.
До трансфера в «Амазонас» Дентиньо более года пребывал в статусе свободного агента. Еще в октябре 2022 года он расторг контракт с «Сеарой», после чего никак не мог найти себе новую команду.
«Амазонас» - один из самых молодых профессиональных клубов в Бразилии. Он был основан в 2019 году, после чего последовательно квалифицировался сперва в Серию D, затем в Серию С, и вот теперь играет в Серии В.
NOVIDADES NA TOCA! 🫱🏻🫲🏽🐆— Amazonas FC (@oficialamfc) April 25, 2024
🟡⚫ Sejam bem-vindos ao Amazonas!
Os atacantes @mlkdentinho e Matheus Serafim, e os meio-campistas Falcão e Matheus Melo são os novos reforços da Onça-pintada para a temporada. ⚽✔️#AMFC pic.twitter.com/ik0odQuV81
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб готовится к продаже ведущего исполнителя
Алексей Рыжков – о португальском клубе, который в последнее время прилично прогрессирует