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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Молодой бразильский клуб подписал 35-летнего экс-игрока Шахтера
Бразилия
26 апреля 2024, 16:11 |
497
0

ОФИЦИАЛЬНО. Молодой бразильский клуб подписал 35-летнего экс-игрока Шахтера

Дентиньо стал футболистом «Амазонас»

26 апреля 2024, 16:11 |
497
0
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой бразильский клуб подписал 35-летнего экс-игрока Шахтера
twitter.com/oficialamfc

Бывший нападающий «Шахтера» Дентиньо, как и сообщалось ранее, стал футболистом клуба бразильской Серии В «Амазонас».

«Амазонас» официально отрапортовал о подписании с 35-летним ветераном трудового соглашения, которое рассчитано до конца текущего сезона.

До трансфера в «Амазонас» Дентиньо более года пребывал в статусе свободного агента. Еще в октябре 2022 года он расторг контракт с «Сеарой», после чего никак не мог найти себе новую команду.

«Амазонас» - один из самых молодых профессиональных клубов в Бразилии. Он был основан в 2019 году, после чего последовательно квалифицировался сперва в Серию D, затем в Серию С, и вот теперь играет в Серии В.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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