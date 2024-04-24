Больше года без дела. Экс-форвард Шахтера наконец-то нашел новый клуб

35-летний экс-форвард «Шахтера» Дентиньо, который с января минувшего года пребывал в статусе свободного агента, наконец-то нашел новый клуб.

Сообщается, что Дентиньо согласовал условия сотрудничества с бразильским клубом «Амазонас», который в текущем сезоне дебютирует в тамошней Серии В.

Контракт с «Амазонас» Дентиньо подписал во вторник, 23 апреля, и уже успел провести тренировку в составе новой команды.

Ранее Дентиньо присутствовал на трибунах, когда «Амазонас» провел свой первый матч в Серии В – против «Спорт Ресифи» (2:3).

«Амазонас» - один из самых молодых профессиональных клубов в Бразилии. Он был основан в 2019 году, после чего последовательно квалифицировался сперва в Серию D, затем в Серию С, и вот теперь будет играть в Серии В.