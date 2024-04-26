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Германия
26 апреля 2024, 16:56 | Обновлено 26 апреля 2024, 16:57
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Возле стадиона клуба Бундеслиги нашли бомбу времен Второй мировой войны

Снаряд внушительных размеров и весит около 500 килограмм

26 апреля 2024, 16:56 | Обновлено 26 апреля 2024, 16:57
302
0
Возле стадиона клуба Бундеслиги нашли бомбу времен Второй мировой войны
Getty Images/Global Images Ukraine. Домашняя арена Майнца

Возле стадиона «Майнца» нашли авиабомбу. Об этом сообщает Sport1.

Неразорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны была обнаружена в среду возле домашней арены «Майнца» «Мева Арена». Ожидается, что 500-килограммовый снаряд будет обезврежена в ближайшее время.

В связи с этим клубу пришлось перенести пресс-конференцию главного тренера Бо Хенриксена. Также последние дни не работают клубный офис и фан-шоп.

Вдобавок около 4600 жителей этого района будут временно эвакуированы.

Отметим, что 28 апреля «Майнц» примет «Кельн» в рамках 31-го тура Бундеслиги.

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Майнц Бундеслига стадионы
Юрій Вишневський Источник: CNN
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