Возле стадиона клуба Бундеслиги нашли бомбу времен Второй мировой войны

Возле стадиона «Майнца» нашли авиабомбу. Об этом сообщает Sport1.

Неразорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны была обнаружена в среду возле домашней арены «Майнца» «Мева Арена». Ожидается, что 500-килограммовый снаряд будет обезврежена в ближайшее время.

В связи с этим клубу пришлось перенести пресс-конференцию главного тренера Бо Хенриксена. Также последние дни не работают клубный офис и фан-шоп.

Вдобавок около 4600 жителей этого района будут временно эвакуированы.

Отметим, что 28 апреля «Майнц» примет «Кельн» в рамках 31-го тура Бундеслиги.