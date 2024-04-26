Возле стадиона клуба Бундеслиги нашли бомбу времен Второй мировой войны
Снаряд внушительных размеров и весит около 500 килограмм
Возле стадиона «Майнца» нашли авиабомбу. Об этом сообщает Sport1.
Неразорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны была обнаружена в среду возле домашней арены «Майнца» «Мева Арена». Ожидается, что 500-килограммовый снаряд будет обезврежена в ближайшее время.
В связи с этим клубу пришлось перенести пресс-конференцию главного тренера Бо Хенриксена. Также последние дни не работают клубный офис и фан-шоп.
Вдобавок около 4600 жителей этого района будут временно эвакуированы.
Отметим, что 28 апреля «Майнц» примет «Кельн» в рамках 31-го тура Бундеслиги.
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