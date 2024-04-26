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  4. Тухель прокомментировал петицию фанатов Баварии за то, чтобы он остался
Германия
26 апреля 2024, 17:36 |
262
0

Тухель прокомментировал петицию фанатов Баварии за то, чтобы он остался

Для специалиста это не в приоритете

26 апреля 2024, 17:36 |
262
0
Тухель прокомментировал петицию фанатов Баварии за то, чтобы он остался
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал создание петиции фанатами мюнхенского клуба за то, чтобы специалист продолжал возглавлять команду.

Несмотря на проигранный чемпионский титул в нынешнем сезоне, болельщики поддерживают немецкого специалиста – за то, чтобы он остался главным тренером, отдали более 10 тысяч голосов.

«Мне приятно слышать, что люди хотят, чтобы я остался здесь, в «Баварии». Но для меня это не в приоритете. Я не хочу это воспринимать как оправдание или отвлечение. Мы полностью сосредоточены на решающих матчах сезона», – приводит слова Тухеля известный инсайдер Фабрицио Романо.

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Томас Тухель Бавария фанаты петиция Бундеслига Фабрицио Романо
Юрій Вишневський Источник: Фабрицио Романо
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