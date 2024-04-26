Тухель прокомментировал петицию фанатов Баварии за то, чтобы он остался

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал создание петиции фанатами мюнхенского клуба за то, чтобы специалист продолжал возглавлять команду.

Несмотря на проигранный чемпионский титул в нынешнем сезоне, болельщики поддерживают немецкого специалиста – за то, чтобы он остался главным тренером, отдали более 10 тысяч голосов.

«Мне приятно слышать, что люди хотят, чтобы я остался здесь, в «Баварии». Но для меня это не в приоритете. Я не хочу это воспринимать как оправдание или отвлечение. Мы полностью сосредоточены на решающих матчах сезона», – приводит слова Тухеля известный инсайдер Фабрицио Романо.