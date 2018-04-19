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Роджер ФЕДЕРЕР: «Надаль всегда был лучше меня на грунте»

Швейцарец объяснил, почему решил пропустить грунтовую часть сезона

  • 19.04.2018 21:31
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Getty Images. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
© Getty Images. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал решение пропустить грунтовый сезон.

«У Рафы всегда было преимущество надо мной на грунте, о чем свидетельствует и статистика наших матчей на этом покрытии. Я пробовал много способов изменить соотношение: немного менял бэкхенд, использовал разные тактики, но Рафа на грунте всегда находил ответы на мои действия.

На других покрытиях у нас было много равных матчей, но на грунте он всегда доминировал. В данный момент своей карьеры я делаю ставку на победу в турнирах, поэтому принял решение пропустить грунтовый сезон. Я чувствую, что могу хорошо играть на грунте, но это требует много сил, а Рафа адаптирован к этому покрытию лучше, чем кто-либо», – сказал швейцарец.

Ранее Надаль заявил о том, что не будет специально пропускать какие-то турниры как Федерер.

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Источник — Tennis World USA

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