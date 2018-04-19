Роджер ФЕДЕРЕР: «Надаль всегда был лучше меня на грунте»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал решение пропустить грунтовый сезон.



«У Рафы всегда было преимущество надо мной на грунте, о чем свидетельствует и статистика наших матчей на этом покрытии. Я пробовал много способов изменить соотношение: немного менял бэкхенд, использовал разные тактики, но Рафа на грунте всегда находил ответы на мои действия.



На других покрытиях у нас было много равных матчей, но на грунте он всегда доминировал. В данный момент своей карьеры я делаю ставку на победу в турнирах, поэтому принял решение пропустить грунтовый сезон. Я чувствую, что могу хорошо играть на грунте, но это требует много сил, а Рафа адаптирован к этому покрытию лучше, чем кто-либо», – сказал швейцарец.



Ранее Надаль заявил о том, что не будет специально пропускать какие-то турниры как Федерер.