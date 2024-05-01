Легечка оценил свою историческую победу в Мадриде над Надалем

Чешский теннисист Иржи Легечка поделился впечатлениями от победной встречи с испанцем Рафаэлем Надалем (7:5, 6:4) на турнире ATP 1000 в Мадриде, в котором экс-лидер мирового тенниса принял участие в последний раз в карьере.

«Я будто был в другой вселенной. Никогда раньше я не испытывал ничего подобного, находясь на теннисном корте. 12 или 13 тысяч людей кричали «Рафа! Рафа!» снова и снова, пока я пытался подать.

Честно говоря, не знаю, как мне удалось справиться. Но это показывает, что я стал опытнее в последние пару лет и сегодня смог этим воспользоваться», – признался Легечка.

Ранее Рафаэль Надаль рассказал, что чувствует, завершив выступления на номинально домашнем турнире.