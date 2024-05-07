Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Англия
07 мая 2024, 01:06 | Обновлено 07 мая 2024, 01:10
158
0

Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?

3–6 мая состоялись матчи 36-го тура чемпионата Англии 2023/24

07 мая 2024, 01:06 | Обновлено 07 мая 2024, 01:10
158
0
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Жузеп Гвардиола

3–6 мая состоялись матчи 36-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

«Арсенал» дома уверенно обыграл «Борнмут» 3:0. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных. Илья Забарный, который защищает цвета «вишен», отыграл все 90 минут.

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Вулверхэмптон» 5:1. Покер в этой встрече оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.

«Ливерпуль» на «Энфилде» одолел «Тоттенхэм» в зрелищном матче – 4:2.

«Челси» на «Стэмфорд Бридж» уничтожил «Вест Хэм» 5:0. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте на Кристофера Нкунку.

«Брентфорд» расписал мировую с «Фулхэмом» 0:0. Егор Ярмолюк начал поединок в запасе в составе «пчел» и вышел на замену на 66-й.

«Эвертон» в гостях сыграл вничью с «Лутон Таун» 1:1. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку команды, поскольку все еще восстанавливается от травмы.

«Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное фиаско в игре с «Кристал Пэлас» – 0:4.

Первое место в чемпионате Англии продолжает занимать «Арсенал» с Зинченко. У «канониров» 83 очка. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 82 пункта, но на 1 сыгранный тур меньше. На 3-й позиции располагается «Ливерпуль» с 78 баллами.

На 4-й строчке идет «Астон Вилла» (67), а топ-5 замыкает «Тоттенхэм» (67).

«Челси» с Мудриком благодаря своей победе и поражению «Ман Юнайтед» вышел на 7-е место (54). Столько же и у «красных дьяволов», но у «синих» лучше разница забитых и пропущенных.

«Борнмут» и Забарный идут 10-ми (48), «Эвертон» и Миколенко – 15-е (37), а «Брентфорд» и Ярмолюк – 16-е (36).

АПЛ 2023/24. 36-й тур. 3–6 мая

  • Лутон Таун – Эвертон – 1:1
  • Арсенал – Борнмут – 3:0
  • Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест – 1:3
  • Бернли – Ньюкасл – 1:4
  • Брентфорд – Фулхэм – 0:0
  • Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 5:1
  • Челси – Вест Хэм – 5:0
  • Брайтон – Астон Вилла – 1:0
  • Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:2
  • Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 4:0

Таблица АПЛ 2023/24 после 36-го тура

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 36 26 5 5 88 - 28 83
2 Манчестер Сити 35 25 7 3 87 - 33 82
3 Ливерпуль 36 23 9 4 81 - 38 78
4 Астон Вилла 36 20 7 9 73 - 53 67
5 Тоттенхэм 35 18 6 11 69 - 58 60
6 Ньюкасл 35 17 5 13 78 - 56 56
7 Челси 35 15 9 11 70 - 59 54
8 Манчестер Юнайтед 35 16 6 13 52 - 55 54
9 Вест Хэм 36 13 10 13 56 - 70 49
10 Борнмут 36 13 9 14 52 - 63 48
11 Брайтон 35 12 11 12 53 - 57 47
12 Вулверхэмптон 36 13 7 16 49 - 60 46
13 Фулхэм 36 12 8 16 51 - 55 44
14 Кристал Пэлас 36 11 10 15 49 - 57 43
15 Эвертон 36 12 9 15 38 - 49 37
16 Брентфорд 36 9 9 18 52 - 60 36
17 Ноттингем Форест 36 8 9 19 45 - 63 29
18 Лутон Таун 36 6 8 22 49 - 78 26
19 Бёрнли 36 5 9 22 39 - 74 24
20 Шеффилд Юнайтед 36 3 7 26 35 - 100 16
Полная таблица
По теме:
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Стало известно, сколько Челси готов заплатить Шахтеру за трансфер Судакова
Тен Хаг – на выход? МанЮнайтед потерпел позорное поражение от Кристал Пэлас
Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм статистические расклады Илья Забарный Егор Ярмолюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Футбол | 06 мая 2024, 09:50 1
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ

Экс-наставник «галактикос» – о соперничестве команд в полуфинале турнира

Лунин не получит титул чемпиона Ла Лиги в следующем матче. Что произошло?
Футбол | 07 мая 2024, 00:21 2
Лунин не получит титул чемпиона Ла Лиги в следующем матче. Что произошло?
Лунин не получит титул чемпиона Ла Лиги в следующем матче. Что произошло?

«Галактикос» выиграли 36-й титул чемпиона Ла Лиги

Волевая победа волков в битве аутсайдеров. Верес обыграл Минай
Футбол | 06.05.2024, 19:55
Волевая победа волков в битве аутсайдеров. Верес обыграл Минай
Волевая победа волков в битве аутсайдеров. Верес обыграл Минай
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Теннис | 06.05.2024, 15:15
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 06.05.2024, 08:17
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
05.05.2024, 07:01 8
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Умер легендарный тренер Барселоны и сборной Аргентины, выигрывавший ЧМ
Умер легендарный тренер Барселоны и сборной Аргентины, выигрывавший ЧМ
06.05.2024, 00:11 2
Футбол
Воин нацелен на трофей. Определены финалисты ЧМ-2024 по снукеру
Воин нацелен на трофей. Определены финалисты ЧМ-2024 по снукеру
05.05.2024, 10:10 3
Снукер
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
06.05.2024, 06:30 1
Футбол
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
05.05.2024, 19:43 17
Футбол
Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор
Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор
05.05.2024, 20:11 4
Футбол
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
06.05.2024, 14:00 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем