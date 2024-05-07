Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
3–6 мая состоялись матчи 36-го тура чемпионата Англии 2023/24
3–6 мая состоялись матчи 36-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.
«Арсенал» дома уверенно обыграл «Борнмут» 3:0. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных. Илья Забарный, который защищает цвета «вишен», отыграл все 90 минут.
«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Вулверхэмптон» 5:1. Покер в этой встрече оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.
«Ливерпуль» на «Энфилде» одолел «Тоттенхэм» в зрелищном матче – 4:2.
«Челси» на «Стэмфорд Бридж» уничтожил «Вест Хэм» 5:0. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте на Кристофера Нкунку.
«Брентфорд» расписал мировую с «Фулхэмом» 0:0. Егор Ярмолюк начал поединок в запасе в составе «пчел» и вышел на замену на 66-й.
«Эвертон» в гостях сыграл вничью с «Лутон Таун» 1:1. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку команды, поскольку все еще восстанавливается от травмы.
«Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное фиаско в игре с «Кристал Пэлас» – 0:4.
Первое место в чемпионате Англии продолжает занимать «Арсенал» с Зинченко. У «канониров» 83 очка. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 82 пункта, но на 1 сыгранный тур меньше. На 3-й позиции располагается «Ливерпуль» с 78 баллами.
На 4-й строчке идет «Астон Вилла» (67), а топ-5 замыкает «Тоттенхэм» (67).
«Челси» с Мудриком благодаря своей победе и поражению «Ман Юнайтед» вышел на 7-е место (54). Столько же и у «красных дьяволов», но у «синих» лучше разница забитых и пропущенных.
«Борнмут» и Забарный идут 10-ми (48), «Эвертон» и Миколенко – 15-е (37), а «Брентфорд» и Ярмолюк – 16-е (36).
АПЛ 2023/24. 36-й тур. 3–6 мая
- Лутон Таун – Эвертон – 1:1
- Арсенал – Борнмут – 3:0
- Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест – 1:3
- Бернли – Ньюкасл – 1:4
- Брентфорд – Фулхэм – 0:0
- Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 5:1
- Челси – Вест Хэм – 5:0
- Брайтон – Астон Вилла – 1:0
- Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:2
- Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 4:0
Таблица АПЛ 2023/24 после 36-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|2
|Манчестер Сити
|35
|25
|7
|3
|87 - 33
|82
|3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5
|Тоттенхэм
|35
|18
|6
|11
|69 - 58
|60
|6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78 - 56
|56
|7
|Челси
|35
|15
|9
|11
|70 - 59
|54
|8
|Манчестер Юнайтед
|35
|16
|6
|13
|52 - 55
|54
|9
|Вест Хэм
|36
|13
|10
|13
|56 - 70
|49
|10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52 - 63
|48
|11
|Брайтон
|35
|12
|11
|12
|53 - 57
|47
|12
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49 - 60
|46
|13
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51 - 55
|44
|14
|Кристал Пэлас
|36
|11
|10
|15
|49 - 57
|43
|15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52 - 60
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49 - 78
|26
|19
|Бёрнли
|36
|5
|9
|22
|39 - 74
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|36
|3
|7
|26
|35 - 100
|16
How the title race stands heading into the penultimate week of the season 🔍 pic.twitter.com/JqeAgOlMRT— Premier League (@premierleague) May 6, 2024
Man Utd have work to do in the race for European football 😬 pic.twitter.com/xEjJijJKWR— Premier League (@premierleague) May 6, 2024
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