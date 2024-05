Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?

3–6 мая состоялись матчи 36-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

«Арсенал» дома уверенно обыграл «Борнмут» 3:0. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных. Илья Забарный, который защищает цвета «вишен», отыграл все 90 минут.

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Вулверхэмптон» 5:1. Покер в этой встрече оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.

«Ливерпуль» на «Энфилде» одолел «Тоттенхэм» в зрелищном матче – 4:2.

«Челси» на «Стэмфорд Бридж» уничтожил «Вест Хэм» 5:0. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте на Кристофера Нкунку.

«Брентфорд» расписал мировую с «Фулхэмом» 0:0. Егор Ярмолюк начал поединок в запасе в составе «пчел» и вышел на замену на 66-й.

«Эвертон» в гостях сыграл вничью с «Лутон Таун» 1:1. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку команды, поскольку все еще восстанавливается от травмы.

«Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное фиаско в игре с «Кристал Пэлас» – 0:4.

Первое место в чемпионате Англии продолжает занимать «Арсенал» с Зинченко. У «канониров» 83 очка. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 82 пункта, но на 1 сыгранный тур меньше. На 3-й позиции располагается «Ливерпуль» с 78 баллами.

На 4-й строчке идет «Астон Вилла» (67), а топ-5 замыкает «Тоттенхэм» (67).

«Челси» с Мудриком благодаря своей победе и поражению «Ман Юнайтед» вышел на 7-е место (54). Столько же и у «красных дьяволов», но у «синих» лучше разница забитых и пропущенных.

«Борнмут» и Забарный идут 10-ми (48), «Эвертон» и Миколенко – 15-е (37), а «Брентфорд» и Ярмолюк – 16-е (36).

АПЛ 2023/24. 36-й тур. 3–6 мая

Таблица АПЛ 2023/24 после 36-го тура

