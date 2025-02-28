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Англия
28 февраля 2025, 21:42 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:40
311
1

Манчестер Юнайтед Аморима отметился уникальным антидостижением в лиге

«Красные дьяволы» смогли одержать победу в матче против «Ипсвича»

28 февраля 2025, 21:42 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:40
311
1
Манчестер Юнайтед Аморима отметился уникальным антидостижением в лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

С момента назначения Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» является лидером по количеству матчей АПЛ, в которых пропускал первым (12).

26 февраля состоялся поединок 27-го тура английского чемпионата между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ипсвич». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

«Красные дьяволы» под руководством Аморима одержали 9 побед в 22 матчах (4 ничьи, 9 поражений).

В текущем сезоне Премьер-лиги «Ман Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице (10 побед, 3 ничьи, 14 поражений).

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Манчестер Юнайтед Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рубен Аморим статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Mark4854590
Можна сказати, що Аморім вже увійшов в історію Манчестер Юнайтед)
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