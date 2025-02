Манчестер Юнайтед Аморима отметился уникальным антидостижением в лиге

С момента назначения Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» является лидером по количеству матчей АПЛ, в которых пропускал первым (12).

26 февраля состоялся поединок 27-го тура английского чемпионата между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ипсвич». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

«Красные дьяволы» под руководством Аморима одержали 9 побед в 22 матчах (4 ничьи, 9 поражений).

В текущем сезоне Премьер-лиги «Ман Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице (10 побед, 3 ничьи, 14 поражений).

