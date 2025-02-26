Автогол, удаление, привоз. Ман Юнайтед и Ипсвич выдали шоу на Олд Траффорд

26 февраля состоялся матч 27-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ипсвич.

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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АПЛ 2024/25. 27-й тур, 26 февраля

Манчестер Юнайтед – Ипсвич – 3:2

Голы: Морси, 22 (автогол), Де Лигт, 26, Магуайр, 47 – Филоджин, 4, 45+2

Удаление: Доргу, 43

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine