26.02.2025 21:30 – FT 3 : 2
Англия26 февраля 2025, 23:35 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:45
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Автогол, удаление, привоз. Ман Юнайтед и Ипсвич выдали шоу на Олд Траффорд
Красные дьяволы переиграли соперников со счетом 3:2 в 27-м туре АПЛ 2024/25
26 февраля 2025, 23:35 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:45
97
0
26 февраля состоялся матч 27-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ипсвич.
Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
АПЛ 2024/25. 27-й тур, 26 февраля
Манчестер Юнайтед – Ипсвич – 3:2
Голы: Морси, 22 (автогол), Де Лигт, 26, Магуайр, 47 – Филоджин, 4, 45+2
Удаление: Доргу, 43
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