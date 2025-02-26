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Манчестер Юнайтед
26.02.2025 21:30 – FT 3 : 2
Ипсвич Таун
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Англия
26 февраля 2025, 23:35 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:45
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Автогол, удаление, привоз. Ман Юнайтед и Ипсвич выдали шоу на Олд Траффорд

Красные дьяволы переиграли соперников со счетом 3:2 в 27-м туре АПЛ 2024/25

26 февраля 2025, 23:35 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:45
97
0
Автогол, удаление, привоз. Ман Юнайтед и Ипсвич выдали шоу на Олд Траффорд
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля состоялся матч 27-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ипсвич.

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

АПЛ 2024/25. 27-й тур, 26 февраля

Манчестер Юнайтед – Ипсвич – 3:2

Голы: Морси, 22 (автогол), Де Лигт, 26, Магуайр, 47 – Филоджин, 4, 45+2

Удаление: Доргу, 43

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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автогол удаление (красная карточка) Манчестер Юнайтед Ипсвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джейден Филоджин Гарри Магуайр Маттейс де Лигт Патрик Доргу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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