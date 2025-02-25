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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
26.02.2025 21:30 - : -
Ипсвич Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 февраля 2025, 19:42 |
33
0

Манчестер Юнайтед – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 февраля в 21:30 матч чемпионата Англии

25 февраля 2025, 19:42 |
33
0
Манчестер Юнайтед – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В среду, 26 февраля, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ипсвич».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Трафорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Манчестер Юнайтед – Ипсвич
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Трансляция матча В эфире

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Манчестер Юнайтед Ипсвич чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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