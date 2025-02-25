26.02.2025 21:30 - : -
Англия25 февраля 2025, 19:42 |
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Манчестер Юнайтед – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 февраля в 21:30 матч чемпионата Англии
25 февраля 2025, 19:42 |
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В среду, 26 февраля, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ипсвич».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Трафорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Манчестер Юнайтед – ИпсвичСмотреть трансляцию
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