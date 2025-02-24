В среду, 26 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич Таун». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

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Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» никак не может преодолеть кризис. После победы над «Фулхэмом» (1:0), команда проиграла «Кристал Пэлас» (0:2) и «Тоттенхэму» (0:1), а предыдущем туре сыграла с «Эвертоном» (2:2). «Манчестер Юнайтед» находится на 15-й строчке турнирной таблицы, что для клуба с такими амбициями можно считать провалом. От зоны вылета команду Рубена Аморима отделяет 13 очков. До зоны Лиги чемпионов – 14 баллов. В последних восьми домашних матчах «Манчестер Юнайтед» потерпел пять поражений.

Ипсвич Таун

«Ипсвич» вернулся в АПЛ после длительного перерыва и с большой долей вероятности снова опустится в Чемпионшип. Из последних пяти матчей команда поиграла четыре. Причем три с крупным счетом – «Манчестер Сити» (0:6), «Ливерпулю» (1:4) и «Тоттенхэму» (1:4). Также «Ипсвич» дома проиграл «Саутгемптону», для которого эта победа стала второй в чемпионате. Светлым пятном стала ничья с «Астон Виллой» (1:1). В том матче «Ипсвич» выстоял, хотя играл в меньшинстве с 40-й минуты.

Личные встречи

Матч первого круга закончился вничью 1:1. До этого команды встречались в Кубке английской лиги в 2015 году. В том поединке победу со счетом 3:0 одержал «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич Таун»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Манчестер Юнайтед» в среднем забивает по 1,31 гола за игру. Средняя результативность «Ипсвича» в гостях составляет 1,17 гола за матч.

Возможные составы

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Магуайр, Де Лигт, Йоро, Далот, Угарте, Каземиро, Гарначо, Фернандеш, Хойлунд.

«Ипсвич Таун»: Палмер, Дэвис, Гривз, О`Ши, Годфри, Тейлор, Морси, Филоджен-Бидас, Хатчинсон, Кларк, Делап.

Прогноз

Турнирная ситуация заставляет «Ипсвич» сражаться в каждом матче. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.