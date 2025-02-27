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  4. Ман Юнайтед – Ипсвич – 3:2. Дикий ляп и удаление Доргу. Видеообзор матча
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Манчестер Юнайтед
26.02.2025 21:30 – FT 3 : 2
Ипсвич Таун
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Англия
27 февраля 2025, 07:48 | Обновлено 27 февраля 2025, 08:24
618
0

Ман Юнайтед – Ипсвич – 3:2. Дикий ляп и удаление Доргу. Видеообзор матча

Команды сыграли в 28 туре чемпионата Англии

27 февраля 2025, 07:48 | Обновлено 27 февраля 2025, 08:24
618
0
Ман Юнайтед – Ипсвич – 3:2. Дикий ляп и удаление Доргу. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. МЮ – Ипсвич

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче принимал «Ипсвич» в пределах 27 тура Английской Премьер-лиги. Матч состоялся на «Олд Траффорд».

Уже на четвертой минуте гости вышли вперед. Патрик Доргу и Андре Онана не разобрались между собой и форвард «Ипсвича» Джейден Филоджин закатил мяч в пустые ворота.

«Красные дьяволы» быстро отыгрались в середине первого тайма, забив сразу два гола за несколько минут. Сначала свои ворота поразил полузащитник гостей Сэм Морси, срезав мяч после подачи Бруну Фернандеша. Второй гол уже в активе Маттейса де Лигта удачно сыграл на добивании.

На этом «происшествия» Доргу не закончились. На 43-й он получил прямую красную карточку за жесткий подкат против Омари Хатчинсона. А уже в компенсированное до первого тайма время дубль оформил Джейден Филоджин.

Несмотря на сложности, МЮ вышел вперед на старте второй 45-минутки. Забил Гарри Магуайр после ассиста Бруна Фернандеша, установив окончательный счет в игре.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич»:

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Джейден Филоджин (Ипсвич Таун).
43’
Патрик Доргу (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Матейс де Лигт (Манчестер Юнайтед).
22’
ГОЛ ! Автогол забил Сэм Морси (Ипсвич Таун).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Джейден Филоджин (Ипсвич Таун).
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Ипсвич Патрик Доргу Андре Онана Джейден Филоджин Маттейс де Лигт Бруну Фернандеш видео голов и обзор Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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