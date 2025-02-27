Ман Юнайтед – Ипсвич – 3:2. Дикий ляп и удаление Доргу. Видеообзор матча

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче принимал «Ипсвич» в пределах 27 тура Английской Премьер-лиги. Матч состоялся на «Олд Траффорд».

Уже на четвертой минуте гости вышли вперед. Патрик Доргу и Андре Онана не разобрались между собой и форвард «Ипсвича» Джейден Филоджин закатил мяч в пустые ворота.

«Красные дьяволы» быстро отыгрались в середине первого тайма, забив сразу два гола за несколько минут. Сначала свои ворота поразил полузащитник гостей Сэм Морси, срезав мяч после подачи Бруну Фернандеша. Второй гол уже в активе Маттейса де Лигта удачно сыграл на добивании.

На этом «происшествия» Доргу не закончились. На 43-й он получил прямую красную карточку за жесткий подкат против Омари Хатчинсона. А уже в компенсированное до первого тайма время дубль оформил Джейден Филоджин.

Несмотря на сложности, МЮ вышел вперед на старте второй 45-минутки. Забил Гарри Магуайр после ассиста Бруна Фернандеша, установив окончательный счет в игре.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич»: